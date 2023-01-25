В Україні серед зими помітили знаменитий суперкар Porsche 80-х (фото)

Porsche 911 Turbo в кузові 930 є однією з перших спортивних моделей із турбонаддувом. Нині ці суперкари дуже цінують колекціонери.

Related video

На Львівщині сфотографували класичний Porsche 911 Turbo 1989 року. Цілком можливо, що це єдиний такий автомобіль в Україні. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

[ + – ] Спортивне купе оснащене 3,3-літровим оппозитним турбомотором Фото: topgir.com.ua

Porsche 911 Turbo із заводським індексом 930 — одна з перших у світі спортивних моделей із турбонаддувом. Її випускали з 1975 по 1989 роки й усього зібрали трохи більше 20 000 купе. Зараз їх дуже цінують колекціонери, і вони коштують щонайменше 100 000 євро.

Важливо

На український ринок виходить перший преміальний кросовер Mazda: подробиці та ціни (фото)

Суперкар Porsche 911 Turbo оснащений 3,3-літровою опозитною шісткою з турбонаддувом і 5-ступінчастою механічною КПП. У стандартній моделі потужність складає 300 к.с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 5,1 с і розвивати 260 км/год.

Також пропонували спортивний пакет, який підвищував потужність до 330 к.с. У цьому випадку розгін до 100 км/год займає 4,8 секунди, а максимальна швидкість становить 278 км/год.

[ + – ] Суперкар можна впізнати за величезним антикрилом Фото: topgir.com.ua

Задньомоторний спорткар не оснащений системами стабілізації та контролю зчеплення й вважається складним в управлінні. Тому експлуатація такого авто взимку вражає.

Відрізнити Porsche 911 Turbo 930 від стандартного купе можна насамперед за величезним антикрилом. Крім того, в авто змінено передній бампер і розширені крила.

Раніше Фокус повідомляв, що в США виявили легендарний Pontiac 70-х в ідеальному стані та без пробігу.