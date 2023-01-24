Легендарне американське авто 70-х виявлено без пробігу та в ідеальному стані (фото)
Pontiac Firebird Trans Am простояв у гаражі 44 роки і не виїжджав на дороги. У нього рідна гума, а килимок у салоні досі запакований у целофановому пакеті.
У США знайшли Pontiac Firebird 1979 року у стані нового авто. Культове купе виставлене на аукціон Barrett Jackson та на його сайті розповіли про машину.
Цей Pontiac Firebird Trans Am купили у штаті Мічиган у 1979 році і відтоді з невідомих причин практично весь час він стояв у гаражі. На його одометрі красується пробіг 60 км.
Відоме спортивне авто в ідеальному стані і його цілком можна назвати капсулою часу. Лакофарбове покриття чудово збереглося, та й гума у машини заводська. Відмінно виглядає і салон, причому килимок з боку водія досі упакований в целофановий чохол.
До того ж комплектація Pontiac Firebird Trans Am дуже багата для 70-х — перший власник доплатив за центральний замок, кондиціонер, підсилювач керма, круїз-контроль і радіо.Важливо
А ось двигун Pontiac Firebird не надто потужний. Суворі екологічні норми змусили в середині 70-х знизити потужність величезного 6,6-літрового V8 з 330 до 185 к. с. Купе отримало 3-ступінчасту автоматичну КПП, диференціал, що самоблокується, і передні дискові гальма.
Pontiac Firebird вважається однією з найвідоміших американських моделей. Його випускали з 1967 по 2002 роки, а наприкінці 70-х авто прославилося завдяки фільму "Смокі та бандит".
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