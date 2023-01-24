Легендарне американське авто 70-х виявлено без пробігу та в ідеальному стані (фото)

Pontiac Firebird Trans Am простояв у гаражі 44 роки і не виїжджав на дороги. У нього рідна гума, а килимок у салоні досі запакований у целофановому пакеті.

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У США знайшли Pontiac Firebird 1979 року у стані нового авто. Культове купе виставлене на аукціон Barrett Jackson та на його сайті розповіли про машину.

Цей Pontiac Firebird Trans Am купили у штаті Мічиган у 1979 році і відтоді з невідомих причин практично весь час він стояв у гаражі. На його одометрі красується пробіг 60 км.

[ + – ] Pontiac Firebird вважається однією з найкультовіших американських моделей Фото: Barrett-Jackson

Відоме спортивне авто в ідеальному стані і його цілком можна назвати капсулою часу. Лакофарбове покриття чудово збереглося, та й гума у машини заводська. Відмінно виглядає і салон, причому килимок з боку водія досі упакований в целофановий чохол.

[ + – ] Салон Pontiac Firebird в ідеальному стані Фото: Barrett-Jackson

До того ж комплектація Pontiac Firebird Trans Am дуже багата для 70-х — перший власник доплатив за центральний замок, кондиціонер, підсилювач керма, круїз-контроль і радіо.

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А ось двигун Pontiac Firebird не надто потужний. Суворі екологічні норми змусили в середині 70-х знизити потужність величезного 6,6-літрового V8 з 330 до 185 к. с. Купе отримало 3-ступінчасту автоматичну КПП, диференціал, що самоблокується, і передні дискові гальма.

[ + – ] Автомобіль оснащений 6,6-літровим V8 Фото: Barrett-Jackson

Pontiac Firebird вважається однією з найвідоміших американських моделей. Його випускали з 1967 по 2002 роки, а наприкінці 70-х авто прославилося завдяки фільму "Смокі та бандит".

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