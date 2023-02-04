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Сімейну Honda перетворили на недорогий будинок на колесах з витратою 5,3 л на 100 км (фото)

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Honda Stepwgn переробили у будинок на колесах

Honda Stepwgn Pop Joy є одним із найдоступніших автобудинків на ринку. У його салоні обладнали чотири спальних місця та кухню з раковиною, плитою і холодильником.

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Нова Honda Stepwgn 2022 отримала оригінальну модифікацію Pop Joy. Сімейний мінівен переробили в практичний будинок на колесах. Презентація моделі відбулася на кемпінг-шоу в Токіо, повідомляє сайт Carscoops.

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У салоні з'явився розкладний столик

Тюнінг Honda Stepwgn виконали в японській компанії White House, що спеціалізується на кемперах. Дах мінівена тепер піднімається, щоб збільшити висоту салону.

Задні крісла Honda Stepwgn Pop Joy розвертаються, а ще всередині з'явився столик. Сидіння можна розкласти, що утворює два спальних місця (ще дві людини можуть спати на ліжку під дахом).

Нова Honda Stepwgn, Honda Stepwgn 2022, Honda Stepwgn, мінівен Honda, автобудинок Honda, будинок на колесах Fullscreen
У багажнику авто розмістили мінікухню

Автодім Honda Stepwgn Pop Joy також отримав кухню у багажнику. Вона включає мікрохвильову піч, газову плиту, раковину, мініхолодильник та кілька шаф для різного інвентарю. Оснащення включає тризонний клімат-контроль та електропривід зсувних дверей.

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Мінівен Honda Stepwgn 2022 запропоновано з 1,5-літровим 150-сильним бензиновим турбомотором і 145-сильною гібридною установкою. В останньому випадку витрата пального становить лише 5,2 л/100 км. Доступні версії з переднім і повним приводом. Купити автобудинок можна за ціною від 27 700 до 46 700 доларів, тобто це один із найдешевших кемперів у світі.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda відродила знамениту модель Integra. Її також можна вибрати в бензиновій та гібридній версіях.