Сімейну Honda перетворили на недорогий будинок на колесах з витратою 5,3 л на 100 км (фото)

Honda Stepwgn Pop Joy є одним із найдоступніших автобудинків на ринку. У його салоні обладнали чотири спальних місця та кухню з раковиною, плитою і холодильником.

Related video

Нова Honda Stepwgn 2022 отримала оригінальну модифікацію Pop Joy. Сімейний мінівен переробили в практичний будинок на колесах. Презентація моделі відбулася на кемпінг-шоу в Токіо, повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] У салоні з'явився розкладний столик

Тюнінг Honda Stepwgn виконали в японській компанії White House, що спеціалізується на кемперах. Дах мінівена тепер піднімається, щоб збільшити висоту салону.

Задні крісла Honda Stepwgn Pop Joy розвертаються, а ще всередині з'явився столик. Сидіння можна розкласти, що утворює два спальних місця (ще дві людини можуть спати на ліжку під дахом).

[ + – ] У багажнику авто розмістили мінікухню

Автодім Honda Stepwgn Pop Joy також отримав кухню у багажнику. Вона включає мікрохвильову піч, газову плиту, раковину, мініхолодильник та кілька шаф для різного інвентарю. Оснащення включає тризонний клімат-контроль та електропривід зсувних дверей.

Важливо

Японська якість: виявлено культовий суперкар Honda з пробігом понад 600 000 км (відео)

Мінівен Honda Stepwgn 2022 запропоновано з 1,5-літровим 150-сильним бензиновим турбомотором і 145-сильною гібридною установкою. В останньому випадку витрата пального становить лише 5,2 л/100 км. Доступні версії з переднім і повним приводом. Купити автобудинок можна за ціною від 27 700 до 46 700 доларів, тобто це один із найдешевших кемперів у світі.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda відродила знамениту модель Integra. Її також можна вибрати в бензиновій та гібридній версіях.