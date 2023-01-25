Японська якість: виявлено культовий суперкар Honda з пробігом понад 600 000 км (відео)

Acura NSX активно експлуатували та використовували як повсякденне авто. Суперкар регулярно обслуговували та змінювали всі розхідники за графіком.

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У США знайшли Acura NSX 1995 з рекордним пробігом. За 28 років легендарний суперкар Honda проїхав майже 650 000 км. Про це розповів на YouTube його власник, блогер Арчі Сантос.

[ + – ] На момент покупки автомобіль подолав 645 348 км

Американцю вдалося купити Acura NSX лише за 29 000 доларів. На момент покупки пробіг авто становив 645 348 км. Це суттєве досягнення, адже здебільшого суперкари не проїжджають і 100 000 км.

Ця Acura NSX — виняток із правил, адже її експлуатували дуже активно та використовували його як повсякденне авто. Попереднім власником машини був архітектор на пенсії та за 13 років він подолав на ній 523 тис. км.

[ + – ] На кузові видно сліди нещодавніх ДТП

Суперкар Honda непогано зберігся. У нього рідне лакофарбове покриття, хоча у задній частині видно сліди нещодавніх ДТП: у передню частину авто врізався мотоцикліст, а в задню — будинок на колесах. Салон нещодавно перетягнули дорожчою шкірою, тому він виглядає як новий.

[ + – ] Acura NSX регулярно обслуговували

Власник регулярно обслуговував Acura NSX — змінював за графіком мастило, фільтри, амортизатори, зчеплення та інші розхідники, а також регулював зазори клапанів.

[ + – ] Двигун Honda V6 подолав 630 тис. км до капремонту

Крім того, довелося позапланово замінити водяний насос та прокладку головки блоку циліндрів. Двигун Honda V6 все ж таки довелося відправити на капремонт, але тільки після 630 тис. км пробігу. Зараз оновлений двигун працює відмінно. У хорошому стані і ходова суперкара.

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Мільйон кілометрів — не межа: названі найнадійніші авто всіх часів та народів

Нагадаємо, що Honda NSX (у США його продавали як Acura) — єдиний суперкар японського автовиробника. Його презентували у 1989 році і він став недорогою альтернативою Ferrari та Porsche. У створенні моделі брав участь знаменитий перегонник Айртон Сенна.

Модель 1995 року оснащена 3,0-літровим 270-сильним V6 та 5-ступінчастою механічною КПП. Вона розганяється до 100 км/год за 5,9 сек і розвиває 270 км/год.

Донедавна випускалося друге покоління Honda NSX з гібридною установкою. Однак наприкінці 2022 року його зняли з виробництва через низький попит.

Раніше Фокус повідомляв, що пікап Toyota подолав 1,8 мільйона кілометрів без особливих проблем.