Японское качество: обнаружен культовый суперкар Honda с пробегом свыше 600 000 км (видео)
Acura NSX активно эксплуатировали и использовали в качестве повседневного авто. Суперкар регулярно обслуживали и меняли все расходники по графику.
В США нашли Acura NSX 1995 года с рекордным пробегом. За 28 лет легендарный суперкар от Honda проехал почти 650 000 км. Об этом рассказал на Youtube его владелец, блогер Арчи Сантос.
Американцу удалось купить Acura NSX всего за 29 000 долларов. На момент покупки пробег авто составлял 645 348 км. Это существенное достижение, ведь в большинстве своем суперкары не проезжают и 100 000 км.
Эта Acura NSX – исключение из правил, ведь ее эксплуатировали очень активно и использовали его в качестве повседневного авто. Предыдущим владельцем машины был архитектор на пенсии и за 13 лет он преодолел на ней 523 тыс. км.
Суперкар Honda неплохо сохранился. У него родное лакокрасочное покрытие, хотя в задней части видны следы недавних ДТП: в переднюю часть авто врезался мотоциклист, а в заднюю – дом на колесах. Салон недавно перетянули более дорогой кожей, поэтому он выглядит как новый.
Владелец регулярно обслуживал Acura NSX – менял по графику масло, фильтры, амортизаторы, сцепление и другие расходники, а также регулировал зазоры клапанов.
Кроме того, пришлось внепланово заменить водяной насос и прокладку головки блока цилиндров. Двигатель Honda V6 все-таки пришлось отправить на капремонт, но только после 630 тыс. км пробега. Сейчас обновленный мотор работает отлично. В хорошем состоянии и ходовая суперкара.Важно
Напомним, что Honda NSX (в США его продавали как Acura) — единственный суперкар японского автопроизводителя. Его презентовали в 1989 году и он стал недорогой альтернативой Ferrari и Porsche. В создании модели принимал участие знаменитый гонщик Айртон Сенна.
Модель 1995 года оснащена 3,0-литровым 270-сильным V6 и 5-ступенчатой механической КПП. Она разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с и развивает 270 км/ч.
До недавнего времени выпускалось второе поколение Honda NSX с гибридной установкой. Однако в конце 2022 года его сняли с производства из-за низкого спроса.
Ранее Фокус сообщал, что пикап Toyota преодолел 1,8 миллиона километров без особых проблем.