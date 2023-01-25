Японское качество: обнаружен культовый суперкар Honda с пробегом свыше 600 000 км (видео)

Acura NSX активно эксплуатировали и использовали в качестве повседневного авто. Суперкар регулярно обслуживали и меняли все расходники по графику.

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В США нашли Acura NSX 1995 года с рекордным пробегом. За 28 лет легендарный суперкар от Honda проехал почти 650 000 км. Об этом рассказал на Youtube его владелец, блогер Арчи Сантос.

[ + – ] На момент покупки автомобиль преодолел 645 348 км

Американцу удалось купить Acura NSX всего за 29 000 долларов. На момент покупки пробег авто составлял 645 348 км. Это существенное достижение, ведь в большинстве своем суперкары не проезжают и 100 000 км.

Эта Acura NSX – исключение из правил, ведь ее эксплуатировали очень активно и использовали его в качестве повседневного авто. Предыдущим владельцем машины был архитектор на пенсии и за 13 лет он преодолел на ней 523 тыс. км.

[ + – ] На кузове видны следы недавних ДТП

Суперкар Honda неплохо сохранился. У него родное лакокрасочное покрытие, хотя в задней части видны следы недавних ДТП: в переднюю часть авто врезался мотоциклист, а в заднюю – дом на колесах. Салон недавно перетянули более дорогой кожей, поэтому он выглядит как новый.

[ + – ] Acura NSX регулярно обслуживали

Владелец регулярно обслуживал Acura NSX – менял по графику масло, фильтры, амортизаторы, сцепление и другие расходники, а также регулировал зазоры клапанов.

[ + – ] Двигатель Honda V6 преодолел 630 тыс. км до капремонта

Кроме того, пришлось внепланово заменить водяной насос и прокладку головки блока цилиндров. Двигатель Honda V6 все-таки пришлось отправить на капремонт, но только после 630 тыс. км пробега. Сейчас обновленный мотор работает отлично. В хорошем состоянии и ходовая суперкара.

Важно

Миллион километров — не предел: названы самые надежные авто всех времен и народов

Напомним, что Honda NSX (в США его продавали как Acura) — единственный суперкар японского автопроизводителя. Его презентовали в 1989 году и он стал недорогой альтернативой Ferrari и Porsche. В создании модели принимал участие знаменитый гонщик Айртон Сенна.

Модель 1995 года оснащена 3,0-литровым 270-сильным V6 и 5-ступенчатой механической КПП. Она разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с и развивает 270 км/ч.

До недавнего времени выпускалось второе поколение Honda NSX с гибридной установкой. Однако в конце 2022 года его сняли с производства из-за низкого спроса.

Ранее Фокус сообщал, что пикап Toyota преодолел 1,8 миллиона километров без особых проблем.