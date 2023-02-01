Повернення легенди: розсекречено нову Honda Integra 2023 (фото)
Відроджена Honda Integra 2023 побудована на основі моделі Civic. Хетчбек С-класу запропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.
У Китаї дебютував хетчбек Honda Integra п'ятого покоління. Знаменита модель надійде у продаж за ціною приблизно від 19 000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Honda.
Honda/Acura Integra відома з 1985 року і вважається культовою молодіжною моделлю. Нещодавно її вирішили відродити, до того ж як дві окремі моделі.Важливо
Нова Acura Integra — преміальний ліфтбек С-класу, що став авто року в США. А ось Honda Integra 2023 – дорожча версія моделі Civic. Раніше дебютував седан, а тепер до нього приєднався хетчбек.
Нова Honda Integra відрізняється від Civic дизайном решітки радіаторів, фар та бамперів. У салоні хетчбека дорожче оздоблення. Крім того, авто дещо більше за розмірами.
Габарити Honda Integra 2023:
- Довжина — 4563 мм
- Ширина — 1802 мм
- Висота — 1415 мм
- Колісна база — 2735 мм
- Об'єм багажника — 410 л
Хетчбек Honda Integra 2023 зі старту буде доступний з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 182 к. с. На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну КПП та варіатор. Згодом лінійку розширить 203-сильний гібрид Honda Integra e:HEV.
Раніше Фокус повідомляв, що Honda готує недорогий компактний кросовер із виразним дизайном.