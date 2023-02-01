Повернення легенди: розсекречено нову Honda Integra 2023 (фото)

Відроджена Honda Integra 2023 побудована на основі моделі Civic. Хетчбек С-класу запропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.

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У Китаї дебютував хетчбек Honda Integra п'ятого покоління. Знаменита модель надійде у продаж за ціною приблизно від 19 000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Honda.

[ + – ] Honda Integra побудована на базі моделі Civic Фото: Honda

Honda/Acura Integra відома з 1985 року і вважається культовою молодіжною моделлю. Нещодавно її вирішили відродити, до того ж як дві окремі моделі.

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Нова Acura Integra — преміальний ліфтбек С-класу, що став авто року в США. А ось Honda Integra 2023 – дорожча версія моделі Civic. Раніше дебютував седан, а тепер до нього приєднався хетчбек.

[ + – ] Модель запропонована в бензиновій та гібридній версіях Фото: Honda

Нова Honda Integra відрізняється від Civic дизайном решітки радіаторів, фар та бамперів. У салоні хетчбека дорожче оздоблення. Крім того, авто дещо більше за розмірами.

[ + – ] У салоні Honda Integra відрізняється від Civic оздобленням Фото: Honda

Габарити Honda Integra 2023:

Довжина — 4563 мм

Ширина — 1802 мм

Висота — 1415 мм

Колісна база — 2735 мм

Об'єм багажника — 410 л

[ + – ] Об'єм багажника Honda Integra складає 410 л. Фото: Honda

Хетчбек Honda Integra 2023 зі старту буде доступний з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 182 к. с. На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну КПП та варіатор. Згодом лінійку розширить 203-сильний гібрид Honda Integra e:HEV.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda готує недорогий компактний кросовер із виразним дизайном.