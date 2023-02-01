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Авто

Повернення легенди: розсекречено нову Honda Integra 2023 (фото)

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Фото: Honda | У Honda вирішили відродити знамениту модель Integra

Відроджена Honda Integra 2023 побудована на основі моделі Civic. Хетчбек С-класу запропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.

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У Китаї дебютував хетчбек Honda Integra п'ятого покоління. Знаменита модель надійде у продаж за ціною приблизно від 19 000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Honda.

Honda Integra 2023, Honda Integra, нова Honda Integra, Хонда Інтегра, нова Хонда Інтегра Fullscreen
Honda Integra побудована на базі моделі Civic
Фото: Honda

Honda/Acura Integra відома з 1985 року і вважається культовою молодіжною моделлю. Нещодавно її вирішили відродити, до того ж як дві окремі моделі.

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Нова Acura Integra — преміальний ліфтбек С-класу, що став авто року в США. А ось Honda Integra 2023 – дорожча версія моделі Civic. Раніше дебютував седан, а тепер до нього приєднався хетчбек.

Honda Integra 2023, Honda Integra, нова Honda Integra, Хонда Інтегра, нова Хонда Інтегра Fullscreen
Модель запропонована в бензиновій та гібридній версіях
Фото: Honda

Нова Honda Integra відрізняється від Civic дизайном решітки радіаторів, фар та бамперів. У салоні хетчбека дорожче оздоблення. Крім того, авто дещо більше за розмірами.

Honda Integra 2023, Honda Integra, нова Honda Integra, Хонда Інтегра, нова Хонда Інтегра Fullscreen
У салоні Honda Integra відрізняється від Civic оздобленням
Фото: Honda

Габарити Honda Integra 2023:

  • Довжина — 4563 мм
  • Ширина — 1802 мм
  • Висота — 1415 мм
  • Колісна база — 2735 мм
  • Об'єм багажника — 410 л
Honda Integra 2023, Honda Integra, нова Honda Integra, Хонда Інтегра, нова Хонда Інтегра Fullscreen
Об'єм багажника Honda Integra складає 410 л.
Фото: Honda

Хетчбек Honda Integra 2023 зі старту буде доступний з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 182 к. с. На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну КПП та варіатор. Згодом лінійку розширить 203-сильний гібрид Honda Integra e:HEV.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda готує недорогий компактний кросовер із виразним дизайном.