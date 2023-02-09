Toyota готує розкішний позашляховик на базі Highlander: перші подробиці

Позашляховик Toyota Century може стати новою флагманською моделлю бренду. Вартість нової моделі перевищить 100 тисяч доларів.

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Флагманський седан Toyota Century може доповнитись новим розкішним позашляховиком. Модель побудують на базі великого кросовера Highlander, але він буде набагато дорожчим, ніж Land Cruiser 300. Про це розповіли на сайті Nikkei Asia.

Toyota активно працює над створенням позашляховика Century. За чутками, початкова вартість моделі перевищить 100 тисяч доларів.

[ + – ] Позашляховик Toyota Century схожий на однойменний седан Фото: carscoops.com

Позашляховик Century може бути заснований на Highlander та оснащуватися гібридною силовою установкою. В її основу увійдуть передні та задні електромотори та 2,5-літровий бензиновий двигун. Загальна потужність складе понад 340 л.

[ + – ] Інтер'єр Toyota Century буде виконаний із високоякісних матеріалів Фото: carscoops.com

Нову модель насамперед просуватимуть на північноамериканському ринку. Там позашляховик конкуруватиме з Lincoln Navigator, BMW X7 і Cadillac Escalade.

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Позашляховик Century планують збирати на заводі Toyota у Тахарі. Наразі там виробляють автомобілі бренду Lexus.

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