Toyota и Suzuki совместно разрабатывают яркий среднемоторный спорткар за $16 500 (фото)

Новый спорткар Toyota будет среднемоторным и заднеприводным. Компактное купе будет весит всего тонну и получит бензиновый турбомотор с "мягкой" гибридной установкой.

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В модельном ряду Toyota появится новый недорогой спорткар. Среднемоторная модель станет преемницей знаменитой Toyota MR2. Об этом стало известно журналистам японского сайта BestCarWeb.

Заднеприводное спортивное купе разрабатывают совместно с Suzuki, а по некоторым данным, в проект вовлечена и компания Daihatsu. Новая Toyota должна появиться в ближайшие годы и будет стоить 2,2-2,8 миллионов иен ($16 500 – 21 000).

[ + – ] Концепт-кар Toyota Sports EV Фото: Toyota

Дизайн авто будет выдержан в духе концепт-кара Toyota Sports EV – с рубленными поверхностями, короткими свесами кузова и тоненькими фарами. Не исключено, что крышу сделают съемной, как и в Toyota MR2. Купе будет компактным – 4200 мм в длину, 1720 мм в ширину и 1220 мм в высоту при колесной базе в 2550 мм.

Спорткар Toyota Sports EV был электрическим, но его серийная версия получит бензиновый двигатель, дополненный 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Ожидается, что это будет 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор на 120 л. с. и 200 Н∙м. Для авто весом в тонну этого будет достаточно.

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На выбор предложат 6-ступенчатые механическую и автоматическую КПП. Для удешевления конструкции часть деталей подвески позаимствуют у Toyota Yaris.

Ранее Фокус рассказывал про самую дешевую Toyota. Компактный хэтчбек стоит всего $9500.

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