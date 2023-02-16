Новая Toyota Corolla получила самую экстремальную версию с ярким дизайном (фото)

Toyota GR Corolla Type TK узнается по огромной решетке радиатора и агрессивному аэродинамическому обвесу. У хэтчбека сразу пять выхлопных труб.

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Опубликованы первые изображения Toyota GR Corolla Type TK. Мощный заряженный хэтчбек превратили в грозный спорткар. Об это сообщается на странице ателье TOM's Racing в Instagram.

Именно эта компания выполнила тюнинг Toyota Corolla. В Toyota уже давно активно поддерживают ателье, поэтому в доработке хэтчбека принимал участие заводской раллийный гонщик Такамото Кацута. Дизайн автомобиля получился весьма агрессивным и выразительным.

[ + – ] На крыше появилось антикрыло, а выхлопных труб теперь пять

Новая Toyota GR Corolla Type TK узнается, прежде всего, по огромной решетке радиатора и спойлеру на крыше. На капоте появились декоративные накладки. Кроме того, хэтчбек получил обвес и ряд других аэродинамических элементов, а из заднего бампера теперь выглядывают сразу пять выхлопных труб.

Силовой агрегат Toyota GR Corolla 2023 не трогали, ведь он и так достаточно мощный. Напомним, заряженный хэтчбек оснащен трехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 300 л. с.

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С 6-ступенчатой механической КПП Toyota GR Corolla разгоняется до 100 км/ч примерно за 5 с и развивает скорость свыше 250 км/ч. Хэтчбек получил полный привод, особую заднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и увеличенные тормоза.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota совместно с Suzuki разрабатывает компактный среднемоторный спорткар за $16 500.