Самый компактный кроссовер Toyota получил новую "модную" версию (фото)

Лимитированный кроссовер создан в коллаборации с модным брендом Undercover. Он отличается новыми декоративными элементами снаружи и внутри.

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Toyota совместно с модным брендом Undercover подготовили специальную версию кроссовера Aygo X. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Toyota Aygo X Undercover был представлен к Неделе моды в Париже. Он отличается некоторыми внешними доработками.

Лимитированный кроссовер окрашен в серый и черный цвета. Также его украсили красными акцентами, которые можно найти на бамперах, боковых юбках и колесных дисках.

[ + – ] Снаружи есть несколько красных акцентов Фото: Toyota

Toyota Aygo X Undercover получил черные матовые 18-дюймовые легкосплавные диски с красными вставками. На крыше можно найти надписи "Хаос" и "Баланс".

[ + – ] На крышу авто нанесли надписи "Хаос" и "Баланс" Фото: Toyota

Внутри есть множество логотипов модного бренда. Они нанесены на сиденья и напольные коврики.

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По словам дизайнера Undercover Джуна Такахаши, этот кроссовер вдохновлен "творческой философией несоответствия и разрушения стереотипов". Всего будет выпущено 5000 таких автомобилей. Стоимость специальной версии начинается с 24 180 долларов.

[ + – ] На ковриках можно найти логотипы Undercover Фото: Toyota

Ранее Фокус писал, что на автошоу в Индонезии была презентована новая Toyota Agya.