Самый компактный кроссовер Toyota получил новую "модную" версию (фото)
Лимитированный кроссовер создан в коллаборации с модным брендом Undercover. Он отличается новыми декоративными элементами снаружи и внутри.
Toyota совместно с модным брендом Undercover подготовили специальную версию кроссовера Aygo X. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Toyota Aygo X Undercover был представлен к Неделе моды в Париже. Он отличается некоторыми внешними доработками.
Лимитированный кроссовер окрашен в серый и черный цвета. Также его украсили красными акцентами, которые можно найти на бамперах, боковых юбках и колесных дисках.
Toyota Aygo X Undercover получил черные матовые 18-дюймовые легкосплавные диски с красными вставками. На крыше можно найти надписи "Хаос" и "Баланс".
Внутри есть множество логотипов модного бренда. Они нанесены на сиденья и напольные коврики.Важно
По словам дизайнера Undercover Джуна Такахаши, этот кроссовер вдохновлен "творческой философией несоответствия и разрушения стереотипов". Всего будет выпущено 5000 таких автомобилей. Стоимость специальной версии начинается с 24 180 долларов.
Ранее Фокус писал, что на автошоу в Индонезии была презентована новая Toyota Agya.