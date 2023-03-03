На зміну Camry: Toyota розпочала випуск електричного седана із запасом ходу 600 км (фото)

Електромобіль Toyota bZ3 відрізняється футуристичним дизайном і нестандартним компонуванням салону. Седан запропонований у версіях потужністю 184 та 245 к.с.

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Нова Toyota bZ3 надійшла у виробництво. Електричний седан D-класу почнуть продавати вже цього місяця за ціною від 27 400 до 31 800 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокар Toyota bZ3 випускають у Китаї на спільному підприємстві з FAW. Це друга модель із нової "зеленої" лінійки bZ, і вона стане електричною альтернативою Toyota Camry. За розмірами седан дещо компактніший за бензиновий аналог.

[ + – ] Седан відрізняється футуристичним дизайном Фото: CarNewsChina

Габарити Toyota bZ3 2023:

Довжина — 4725 мм

Ширина — 1835 мм

Висота — 1475 мм

Колісна база — 2880 мм

Маса — 1835 кг

Дизайн седана витриманий у дусі електрокросовера Toyota bZ4X — із вираженим носом і діодною вставкою між фарами. Автомобіль має аркоподібний дах, вигнуту віконну лінію та короткі звиси кузова.

[ + – ] За розмірами седан дещо компактніший за Toyota Camry Фото: CarNewsChina

У салоні кермо приплюснуте, а віртуальний щиток приладів розміщений дуже високо. На центральній панелі встановлено великий тачскрин портретного формату.

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Електромобіль Toyota bZ3 буде доступний у двох версіях. Початковий седан отримає 184-сильний мотор і батарею від BYD на 50 кВт∙год, а його запас ходу становитиме 517 км.

[ + – ] У салоні панель приладів розміщена незвично високо Фото: CarNewsChina

Топова версія буде оснащена 245-сильним мотором і зможе розганятися до 100 км/год за 7,5 с і розвивати 160 км/год. У неї більша батарея (65,3 кВт∙год), тому можна проїхати 616 км без підзарядки.

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