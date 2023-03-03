На зміну Camry: Toyota розпочала випуск електричного седана із запасом ходу 600 км (фото)
Електромобіль Toyota bZ3 відрізняється футуристичним дизайном і нестандартним компонуванням салону. Седан запропонований у версіях потужністю 184 та 245 к.с.
Нова Toyota bZ3 надійшла у виробництво. Електричний седан D-класу почнуть продавати вже цього місяця за ціною від 27 400 до 31 800 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електрокар Toyota bZ3 випускають у Китаї на спільному підприємстві з FAW. Це друга модель із нової "зеленої" лінійки bZ, і вона стане електричною альтернативою Toyota Camry. За розмірами седан дещо компактніший за бензиновий аналог.
Габарити Toyota bZ3 2023:
- Довжина — 4725 мм
- Ширина — 1835 мм
- Висота — 1475 мм
- Колісна база — 2880 мм
- Маса — 1835 кг
Дизайн седана витриманий у дусі електрокросовера Toyota bZ4X — із вираженим носом і діодною вставкою між фарами. Автомобіль має аркоподібний дах, вигнуту віконну лінію та короткі звиси кузова.
У салоні кермо приплюснуте, а віртуальний щиток приладів розміщений дуже високо. На центральній панелі встановлено великий тачскрин портретного формату.Важливо
Електромобіль Toyota bZ3 буде доступний у двох версіях. Початковий седан отримає 184-сильний мотор і батарею від BYD на 50 кВт∙год, а його запас ходу становитиме 517 км.
Топова версія буде оснащена 245-сильним мотором і зможе розганятися до 100 км/год за 7,5 с і розвивати 160 км/год. У неї більша батарея (65,3 кВт∙год), тому можна проїхати 616 км без підзарядки.
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