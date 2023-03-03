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На зміну Camry: Toyota розпочала випуск електричного седана із запасом ходу 600 км (фото)

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Фото: CarNewsChina | Електромобіль Toyota bZ3 збирають у Китаї

Електромобіль Toyota bZ3 відрізняється футуристичним дизайном і нестандартним компонуванням салону. Седан запропонований у версіях потужністю 184 та 245 к.с.

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Нова Toyota bZ3 надійшла у виробництво. Електричний седан D-класу почнуть продавати вже цього місяця за ціною від 27 400 до 31 800 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокар Toyota bZ3 випускають у Китаї на спільному підприємстві з FAW. Це друга модель із нової "зеленої" лінійки bZ, і вона стане електричною альтернативою Toyota Camry. За розмірами седан дещо компактніший за бензиновий аналог.

Електромобіль Toyota bZ, Toyota bZ3, нова Toyota bZ3, Toyota bZ3 2023, електрокар Toyota Fullscreen
Седан відрізняється футуристичним дизайном
Фото: CarNewsChina

Габарити Toyota bZ3 2023:

  • Довжина — 4725 мм
  • Ширина — 1835 мм
  • Висота — 1475 мм
  • Колісна база — 2880 мм
  • Маса — 1835 кг

Дизайн седана витриманий у дусі електрокросовера Toyota bZ4X — із вираженим носом і діодною вставкою між фарами. Автомобіль має аркоподібний дах, вигнуту віконну лінію та короткі звиси кузова.

Електромобіль Toyota bZ, Toyota bZ3, нова Toyota bZ3, Toyota bZ3 2023, електрокар Toyota Fullscreen
За розмірами седан дещо компактніший за Toyota Camry
Фото: CarNewsChina

У салоні кермо приплюснуте, а віртуальний щиток приладів розміщений дуже високо. На центральній панелі встановлено великий тачскрин портретного формату.

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Електромобіль Toyota bZ3 буде доступний у двох версіях. Початковий седан отримає 184-сильний мотор і батарею від BYD на 50 кВт∙год, а його запас ходу становитиме 517 км.

Електромобіль Toyota bZ, Toyota bZ3, нова Toyota bZ3, Toyota bZ3 2023, електрокар Toyota Fullscreen
У салоні панель приладів розміщена незвично високо
Фото: CarNewsChina

Топова версія буде оснащена 245-сильним мотором і зможе розганятися до 100 км/год за 7,5 с і розвивати 160 км/год. У неї більша батарея (65,3 кВт∙год), тому можна проїхати 616 км без підзарядки.

Раніше Фокус розповідав і про нову Toyota Camry 2024. Седан втратить топовий двигун V6.

Також ми писали, що Toyota працює над новим поколінням кросовера RAV4.