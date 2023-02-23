Яскравий дизайн і турбомотор: розкрито перші подробиці нової Toyota Camry 2024 (фото)

Нова Toyota Camry стане більш виразною на вигляд, а її салон зроблять сучаснішим. Седан, як і раніше, буде доступний в бензинових і гібридних версіях, але топовий V6 зникне з лінійки.

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З'явилася перша інформація про Toyota Camry дев'ятого покоління. Седан D-класу дебютує у 2024 році. Про це стало відомо журналістам австралійського сайту The Drive.

Розробка Toyota Camry дещо затягується, адже раніше зміна поколінь моделі відбувалася кожні 5 років, а нинішня генерація седана буде у виробництві на 2 роки довше. Справа в тому, що в Toyota сконцентрувалися на створенні кросоверів, які мають більший попит, ніж седани.

[ + – ] З лінійки зникне бензиновий V6 Фото: the drive

Нова Toyota Camry буде побудована на платформі TNGA-K, як і нинішня модель. Не заперечують, що седан дещо підросте у розмірах, адже старша Toyota Avalon залишила ринок у більшості країн.

Дизайн Toyota Camry зміниться і стане більш виразним. Передня частина із загостреним носом і тоненькими фарами буде виконана в дусі нової Toyota Prius і седана Crown.

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Салон Toyota Camry 2024 зроблять сучаснішим. Усередині з'являться віртуальна панель приладів і збільшений тачскрін із новою мультимедійною системою.

У лінійці залишаться 2,5-літровий бензиновий двигун і гібридна установка, проте їх, напевно, модернізують. А ось 3,5-літрового V6 не буде — його замінить 265-сильна турбочетвірка об'ємом 2,4 л.

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