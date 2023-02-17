В Японії випустили на ринок незвичайний гібрид Toyota Yaris і старовинного Jaguar (фото)

Оригінальна Mitsuoka Viewt побудована на базі Toyota Yaris, але її дизайн виконаний у стилі класичного Jaguar Mark 2. Хетчбек доступний у бензиновому чи гібридному виконанні.

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Японська компанія Mitsuoka презентувала четверте покоління моделі Viewt. Оригінальний ретро-хетчбек вже доступний для замовлення за ціною від 3,08 мільйона ієн ($22 800). Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

[ + – ] Крила хетчбека розширені

Незвичайну Mitsuoka Viewt виробляють із 1993 року і всі попередні покоління були створені на базі Nissan Micra різних років випуску. Тепер же донором стала нова Toyota Yaris.

[ + – ] За основу для нової моделі взято Toyota Yaris

Рецепт створення Mitsuoka Viewt при цьому залишився колишнім. Як і раніше, дизайн хетчбека переробляють у стилі класичного Jaguar Mark 2 1959 року. Авто отримує вінтажні хромовані решітку радіатора і бампери, а також круглі фари і ліхтарі. Цього разу дизайн переробили більш серйозно — встановлено нові опуклі крила. Довжина зросла до 4090 мм проти 3940 мм у Yaris.

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Салон хетчбека не надто змінився – все звелося до нового оздоблення. Тюнінг Toyota Yaris також не торкнувся і двигунів: на вибір запропоновані бензинові четвірки об'ємом 1,0 л (69 к. с.) та 1,5 л (120 к. с.), а також 116-сильна гібридна установка. Доступні версії з переднім та повним приводом.

[ + – ] У салоні Toyota Yaris змінено оздоблення

До речі, це не єдина Toyota у ретро-стилі від Mitsuoka. Раніше японці так доопрацювали ще й кросовер RAV4.

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