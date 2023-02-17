В Японии выпустили на рынок необычный гибрид Toyota Yaris и старинного Jaguar (фото)

Оригинальная Mitsuoka Viewt построена на базе Toyota Yaris, но ее дизайн выполнен в духе классического Jaguar Mark 2. Хэтчбек доступен в бензиновом или гибридном исполнении.

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Японская компания Mitsuoka презентовала четвертое поколение модели Viewt. Оригинальный ретро-хэтчбек уже доступен для заказа по цене от 3,08 миллионов иен ($22 800). Об этом сообщается на официальном сайте компании.

[ + – ] Крылья хэтчбека расширены

Необычную Mitsuoka Viewt производят с 1993 года и все предыдущие поколения были созданы на базе Nissan Micra разных лет выпуска. Теперь же донором стала новая Toyota Yaris.

[ + – ] За основу для новой модели взята Toyota Yaris

Рецепт создания Mitsuoka Viewt при этом остался прежним. Как и ранее, дизайн хэтчбека переделывают в духе классического Jaguar Mark 2 1959 года. Авто получает винтажные хромированные решетку радиатора и бамперы, а также круглые фары и фонари. На этот раз дизайн переделали более серьезно – установлены новые выпуклые крылья. Длина выросла до 4090 мм против 3940 мм у Yaris.

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Салон хэтчбека не слишком изменился – все свелось к новой отделкой. Тюнинг Toyota Yaris также не затронул и двигатели: на выбор предложены бензиновые четверки объемом 1,0 л (69 л. с.) и 1,5 л (120 л. с.), а также 116-сильная гибридная установка. Доступны версии с передним и полным приводом.

[ + – ] В салоне Toyota Yaris изменена отделка

К слову, это не единственная Toyota в ретро-стиле от Mitsuoka. Ранее японцы схожим образом доработали еще и кроссовер RAV4.

Также Фокус рассказывал про нестандартный ретро-тюнинг Toyota Hilux.