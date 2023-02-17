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Авто

В Японии выпустили на рынок необычный гибрид Toyota Yaris и старинного Jaguar (фото)

тюнинг Тойота Ярис, Mitsuoka Viewt, новая Mitsuoka Viewt, Toyota Yaris, Jaguar Mark 2, тюнинг Toyota Yaris
Дизайн Mitsuoka Viewt выполнен в духе Jaguar Mark 2

Оригинальная Mitsuoka Viewt построена на базе Toyota Yaris, но ее дизайн выполнен в духе классического Jaguar Mark 2. Хэтчбек доступен в бензиновом или гибридном исполнении.

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Японская компания Mitsuoka презентовала четвертое поколение модели Viewt. Оригинальный ретро-хэтчбек уже доступен для заказа по цене от 3,08 миллионов иен ($22 800). Об этом сообщается на официальном сайте компании.

тюнинг Тойота Ярис, Mitsuoka Viewt, новая Mitsuoka Viewt, Toyota Yaris, Jaguar Mark 2, тюнинг Toyota Yaris Fullscreen
Крылья хэтчбека расширены

Необычную Mitsuoka Viewt производят с 1993 года и все предыдущие поколения были созданы на базе Nissan Micra разных лет выпуска. Теперь же донором стала новая Toyota Yaris.

тюнинг Тойота Ярис, Mitsuoka Viewt, новая Mitsuoka Viewt, Toyota Yaris, Jaguar Mark 2, тюнинг Toyota Yaris Fullscreen
За основу для новой модели взята Toyota Yaris

Рецепт создания Mitsuoka Viewt при этом остался прежним. Как и ранее, дизайн хэтчбека переделывают в духе классического Jaguar Mark 2 1959 года. Авто получает винтажные хромированные решетку радиатора и бамперы, а также круглые фары и фонари. На этот раз дизайн переделали более серьезно – установлены новые выпуклые крылья. Длина выросла до 4090 мм против 3940 мм у Yaris.

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Салон хэтчбека не слишком изменился – все свелось к новой отделкой. Тюнинг Toyota Yaris также не затронул и двигатели: на выбор предложены бензиновые четверки объемом 1,0 л (69 л. с.) и 1,5 л (120 л. с.), а также 116-сильная гибридная установка. Доступны версии с передним и полным приводом.

тюнинг Тойота Ярис, Mitsuoka Viewt, новая Mitsuoka Viewt, Toyota Yaris, Jaguar Mark 2, тюнинг Toyota Yaris Fullscreen
В салоне Toyota Yaris изменена отделка

К слову, это не единственная Toyota в ретро-стиле от Mitsuoka. Ранее японцы схожим образом доработали еще и кроссовер RAV4.

Также Фокус рассказывал про нестандартный ретро-тюнинг Toyota Hilux.