Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Яркий дизайн и турбомотор: раскрыты первые подробности новой Toyota Camry 2024 (фото)

Toyota Camry 2024, Toyota Camry, новая Toyota Camry, седан Toyota, новая тойота кемри
Фото: the drive | Дизайн Toyota Camry выполнят в духе нового Prius

Новая Toyota Camry станет выразительнее на вид, а ее салон сделают современнее. Седан по-прежнему будет доступен в бензиновых и гибридных версиях, но топовый V6 исчезнет из линейки.

Related video

Появилась первая информация о Toyota Camry девятого поколения. Седан D-класса дебютирует в 2024 году. Об этом стало известно журналистам австралийского сайта The Drive.

Разработка Toyota Camry несколько затягивается, ведь ранее смена поколений модели происходила каждые 5 лет, а нынешняя генерация седана будет в производстве на 2 года дольше. Дело в том, что в Toyota сконцентрировались на создании кроссоверов, которые пользуются большим спросом, чем седаны.

Toyota Camry 2024, Toyota Camry, новая Toyota Camry, седан Toyota, новая тойота кемри Fullscreen
Из линейки исчезнет бензиновый V6
Фото: the drive

Новая Toyota Camry будет построена на платформе TNGA-K, как и нынешняя модель. Не исключено, что седан несколько подрастет в размерах, ведь старшая Toyota Avalon покинула рынок в большинстве стран.

Дизайн Toyota Camry изменится и станет выразительнее. Передняя часть с заостренным "носом" и тоненькими фарами будет выполнена в духе новой Toyota Prius и седана Crown.

Важно
Toyota выпустит недорогой и экономичный семейный кроссовер (фото)
Toyota выпустит недорогой и экономичный семейный кроссовер (фото)

Салон Toyota Camry 2024 сделают современнее. Внутри появятся виртуальная панель приборов и увеличенный тачскрин с новой мультимедийной системой.

В линейке останутся 2,5-литровый бензиновый двигатель и гибридная установка, однако их наверняка модернизируют. А вот 3,5-литрового V6 не будет – его заменит 265-сильная турбочетверка объемом 2,4 л.

Ранее Фокус сообщал, что в Японии стартует производство необычного гибрида Toyota Yaris и старого Jaguar.

Также мы писали, что Toyota Corolla получила мощную экстремальную версию.