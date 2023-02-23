Яркий дизайн и турбомотор: раскрыты первые подробности новой Toyota Camry 2024 (фото)

Новая Toyota Camry станет выразительнее на вид, а ее салон сделают современнее. Седан по-прежнему будет доступен в бензиновых и гибридных версиях, но топовый V6 исчезнет из линейки.

Related video

Появилась первая информация о Toyota Camry девятого поколения. Седан D-класса дебютирует в 2024 году. Об этом стало известно журналистам австралийского сайта The Drive.

Разработка Toyota Camry несколько затягивается, ведь ранее смена поколений модели происходила каждые 5 лет, а нынешняя генерация седана будет в производстве на 2 года дольше. Дело в том, что в Toyota сконцентрировались на создании кроссоверов, которые пользуются большим спросом, чем седаны.

[ + – ] Из линейки исчезнет бензиновый V6 Фото: the drive

Новая Toyota Camry будет построена на платформе TNGA-K, как и нынешняя модель. Не исключено, что седан несколько подрастет в размерах, ведь старшая Toyota Avalon покинула рынок в большинстве стран.

Дизайн Toyota Camry изменится и станет выразительнее. Передняя часть с заостренным "носом" и тоненькими фарами будет выполнена в духе новой Toyota Prius и седана Crown.

Важно

Toyota выпустит недорогой и экономичный семейный кроссовер (фото)

Салон Toyota Camry 2024 сделают современнее. Внутри появятся виртуальная панель приборов и увеличенный тачскрин с новой мультимедийной системой.

В линейке останутся 2,5-литровый бензиновый двигатель и гибридная установка, однако их наверняка модернизируют. А вот 3,5-литрового V6 не будет – его заменит 265-сильная турбочетверка объемом 2,4 л.

Ранее Фокус сообщал, что в Японии стартует производство необычного гибрида Toyota Yaris и старого Jaguar.

Также мы писали, что Toyota Corolla получила мощную экстремальную версию.