Toyota выпустит недорогой и экономичный семейный кроссовер (фото)

Toyota Corolla Cross удлинят на 225 мм и добавят третий ряд сидений. Кроссовер предложат в бензиновой и гибридной версиях.

Related video

Линейку Toyota Corolla Cross пополнит новая удлиненная модификация. Разработка кроссовера уже началась. Об этом стало известно изданию Autocar.

Ожидается, что колесная база Toyota Corolla Cross будет увеличена на 150 мм – до 2790 мм. Длина кроссовера вырастет примерно на 225 мм — до 4650 мм.

[ + – ] Кроссовер удлинят примерно на 225 мм Фото: Autocar

Визуально удлиненный вариант будет отличаться от стандартной Toyota Corolla Cross деталями. Скорее всего, также изменят дизайн передней части и светотехники, а также добавят более выраженный пластиковый обвес. Естественно, часть кузовных панелей будут заменены.

Возросшие размеры позволят добавить в салоне третий ряд сидений, а на втором ряду станет больше места для ног. Задние кресла при складывании образуют ровный пол в багажнике. Кроме того, кроссовер Toyota получит электропривод двери багажника.

Важно

В Японии выпустили на рынок необычный гибрид Toyota Yaris и старинного Jaguar (фото)

Новая Toyota Corolla Cross будет предложена с 2,0-литровым 173-сильным бензиновым двигателем и экономичной гибридной установкой мощностью 197 л. с. Ожидаются модификации с передним и полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал, что гибрид Toyota Corolla Cross недавно появился на украинском рынке.

Также мы писали, что Toyota и Suzuki совместно разрабатывают недорогой спорткар.