Toyota випустить недорогий та економічний сімейний кросовер (фото)

Toyota Corolla Cross подовжать на 225 мм і додадуть третій ряд сидінь. Кросовер запропонують у бензиновій та гібридній версіях.

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Лінійку Toyota Corolla Cross поповнить подовжена модифікація. Розробка кросовера вже розпочалася. Про це стало відомо виданню Autocar.

Очікується, що колісна база Toyota Corolla Cross буде збільшена на 150 мм — до 2790 мм. Довжина кросовера зросте приблизно на 225 мм — до 4650 мм.

[ + – ] Кросовер подовжать приблизно на 225 мм Фото: Autocar

Візуально подовжений варіант відрізнятиметься від стандартної деталі Toyota Corolla Cross. Швидше за все, також змінять дизайн передньої частини та світлотехніки, а також додадуть більш виражений пластиковий обвіс. Природно, частину кузовних панелей буде замінено.

Збільшені розміри дозволять додати в салоні третій ряд сидінь, а на другому ряду більше місця для ніг. Задні крісла при складанні утворюють рівну підлогу в багажнику. Крім того, кросовер Toyota отримає електропривод дверей багажника.

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Нова Toyota Corolla Cross буде запропонована з 2,0-літровим 173-сильним бензиновим двигуном та економічною гібридною установкою потужністю 197 к. с. Очікуються модифікації з переднім та повним приводом.

Раніше Фокус розповідав, що гібрид Toyota Corolla Cross нещодавно з'явився на українському ринку.

Також ми писали, що Toyota та Suzuki спільно розробляють недорогий спорткар.