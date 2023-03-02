Розкрито перші подробиці нової Toyota RAV4 2025

Нова Toyota RAV4 надійде у виробництво з жовтня 2024 року. Кросовер зміниться зовні, але збереже платформу цьогорічної моделі.

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Toyota розпочала розробку нового RAV4. Шосте покоління найпопулярнішого у світі кросовера з'явиться в другій половині 2024 року та надійде в продаж наприкінці наступного або на початку 2025 року. Про це стало відомо журналістам австралійського сайту The Drive.

Інформацію побічно підтвердив і віцепрезидент Toyota Australia Шон Генлі. За його словами, зараз черга за деякими версіями Toyota RAV4 розтяглася більш ніж на рік, і в разі замовлення кросовера зараз австралійці зможуть отримати вже нове покоління.

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Також вдалося встановити, що нова Toyota RAV4 надійде у виробництво з жовтня 2024 року. Кросовер збереже платформу TNGA, але серйозно зміниться зовні. Крім того, для авто готують нову мультимедійну систему та покращені технології активної безпеки.

Цілком можливо, що в Toyota повністю відмовляться від суто бензинової версії моделі якщо не в усьому світі, то принаймні на окремих ринках. У будь-якому випадку, в лінійці збережуться стандартний і гібриди, що заряджаються.

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