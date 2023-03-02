Раскрыты первые подробности новой Toyota RAV4 2025

Новая Toyota RAV4 поступит в производство с октября 2024 года. Кроссовер изменится внешне, но сохранит платформу нынешней модели.

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Toyota начала разработку нового RAV4. Шестое поколение самого популярного в мире кроссовера появится во второй половине 2024 года и поступит в продажу в конце следующего либо начале 2025 года. Об этом стало известно журналистам австралийского сайта The Drive.

Информацию косвенно подтвердил и вице-президент Toyota Australia Шон Хенли. По его словам, сейчас очередь за некоторыми версиями Toyota RAV4 растянулась более, чем на год и при заказе кроссовера сейчас австралийцы смогут получить уже новое его поколение.

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Также удалось установить, что новая Toyota RAV4 поступит в производство с октября 2024 года. Кроссовер сохранит платформу TNGA, но серьезно изменится внешне. Кроме того, для авто готовят новую мультимедийную систему и улучшенные технологии активной безопасности.

Очень вероятно, что в Toyota полностью откажутся от чисто бензиновой версии модели если не во всем мире, то, по крайней мере, на отдельных рынках. В любом случае, в линейке сохранятся стандартный и подзаряжаемый гибриды.

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