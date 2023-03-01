Honda презентовала 800-сильный кроссовер CR-V с дверями как у суперкаров (видео)

Honda CR-V Hybrid Racer построили для демонстрации новых гоночных технологий. Инженеры будут использовать автомобиль для доработки болидов IndyCar.

Related video

Honda представила экстремальный 800-сильный кроссовер Honda CR-V Hybrid Racer. Он построен в единственном экземпляре для гоночных мероприятий. Подробности рассказали на сайте Motor1.

Honda CR-V Hybrid Racer был построен практически с нуля. Он только внешне напоминает стандартный кроссовер.

[ + – ] Двигатель разместили за передними сиденьями автомобиля Фото: Honda

Нижняя часть автомобиля выполнена из углеродного волокна. Кроссовер получил широкий кузов с огромным антикрылом и дверьми типа "крыло бабочки" как у суперкаров McLaren.

Honda CR-V Hybrid Racer основан на трубчатом шасси. Тем не менее верхняя часть представляет собой стальной кузов CR-V шестого поколения.

[ + – ] Сзади установлено огромное антикрыло Фото: Honda

Задняя часть прикреплена к шарнирному механизму, который обеспечивает доступ к моторному отсеку. Там находится гибридная силовая установка во главе с 2,2-литровым турбированным двигателем V6 от IndyCar.

Двигатель настроен для работы на 100-процентном возобновляемом гоночном топливе Shell. Мощность силовой установки составляет 800 л.с.

Важно

Nissan Leaf превратили в безумный трековый болид c бензиновым двигателем (видео)

Инженеры будут использовать Honda CR-V Hybrid Racer для различных испытаний. Кроссовер станет основой для изучения будущих гоночных технологий.

[ + – ] От многих элементов интерьера избавились в угоду снижения веса Фото: Honda

Ранее Фокус сообщил, что тюнеры создали трековый болид на базе электромобиля Tesla Model 3.