Электромобиль Tesla Model 3 превратили в безумный трековый болид (видео)

Тюнеры восстановили разбитый гоночный Tesla Model 3 и сделали его еще лучше. Теперь электромобиль может похвастаться карбоновым кузовом и огромной прижимной силой.

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Тюнеры из американской компании Unplugged Performance создали трековый болид на базе электромобиля Tesla Model 3. Его невероятно широкий кузов изготовлен из карбона. Подробности сообщили на сайте Motor1.

Гоночный Tesla Model 3 уже принимал участие в гонках. В 2020 году пилот Рэнди Пробст попал в серьезное ДТП на электромобиле во время подъема на Пайкс-Пик. К счастью, гонщик не пострадал, но автомобиль был сильно поврежден.

В Unplugged Performance решили восстановить этот гоночный болид. Спустя три года их проект приблизился к завершению и стал лучше.

Электромобиль получил название Bionic Phoenix. Теперь он оснащен одним из самых агрессивных обвесов из углеродного волокна. Спереди появился огромный передний сплиттер, а сзади — массивное антикрыло.

[ + – ] Тюнеры значительно облегчили Tesla Model 3 благодаря доработкам Фото: instagram.com/unpluggedperformance

На высокой скорости прижимная сила электромобиля достигает невероятных 1814 кг. Вес автомобиля держат в секрете, но он стал намного меньше, чем стандартной модели.

В интерьере избавились от заводской обшивки и заменили все панели на углеволокно. Сиденья сняли, оставив только ковшеобразное кресло для водителя, которое находится по центру.

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Bionic Phoenix Model 3 планируют снова задействовать в гонках. Пока неизвестно, будет ли это подъем на Пайкс-Пик.

Ранее Фокус рассказал, что в Нидерландах электромобиль Tesla Model 3 превратили в роскошный катафалк.