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Авто

Tesla Model 3 превратили в катафалк для тихих и экологически чистых похорон (фото)

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Катафалк Tesla построили в Нидерландах

Электромобиль Tesla Model 3 подрос до 5,56 м в длину и получил полностью новую заднюю часть. Внутри появились шторки с электроприводом и подсветка потолка в виде звездного неба.

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В Нидерландах выполнили нестандартный тюнинг Tesla Model 3. Самый популярный электромобиль в мире превратили в катафалк. Об этом сообщается на сайте компании Derks Uitvaartmobiliteit переделавшей авто.

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Под полом появилось отделение для поклажи

Электромобиль Tesla Model 3 удлинили сразу на 86 см – до 5,56 м. Кузовные панели остались родными только в передней части, а вот "корму" авто срезали и оборудовали сзади отсек для перевозки гроба с большой площадью остекления. Он неплохо вписался в обтекаемый стиль Model 3.

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Водитель отделен стеклянной перегородкой, а окна закрываются занавесками с электроприводом. Потолок в заднем отсеке получил подсветку в виде звездного неба, как в Rolls-Royce. Также предусмотрены специальные крепления для букетов с цветами и отделение для поклажи под полом.

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Подсветка потолка имитирует звездное небо

За основу взяли заднеприводной электрокар Tesla Model 3 Standard Range Plus с мотором мощностью 306 л. с. и батареей на 53 кВтч. Поскольку автомобиль потяжелел, то запас хода уменьшился с 491 до примерно 350-375 км. Разработчики подчеркивают, что преимуществами электрического катафалка являются бесшумность и экологичность.

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