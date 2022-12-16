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Авто

В США построили эксклюзивное авто для сериала "Уэнздей" (видео)

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Для Уэнздей Адамс выбрали катафалк Cadillac 1950 года

Для сериала "Уэнздей" по заказу Netflix тюнинговали старый катафалк Cadillac 1950 года. Он получил особую окраску и отделку салона, а также интересый декор.

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В США появился автомобиль Уэнздей Адамс. Мрачный катафалк создали специально для популярного сериала в знаменитом американском тюнинг-ателье West Coast Customs. На Youtube-канале мастерской появился видеоролик о процессе постройки авто.

Катафалк оклеили специальной пленкой Fullscreen
Катафалк оклеили специальной пленкой
Автомобиль засветился на официальной премьере сериала "Уэнздей" Fullscreen
Автомобиль засветился на официальной премьере сериала "Уэнздей"
Авто Уэнздей Адамс построили всего за 9 дней Fullscreen
Авто Уэнздей Адамс построили всего за 9 дней
Салон отделан дорогой кожей Fullscreen
Салон отделан дорогой кожей
Катафалк оклеили специальной пленкой
Автомобиль засветился на официальной премьере сериала "Уэнздей"
Авто Уэнздей Адамс построили всего за 9 дней
Салон отделан дорогой кожей

В Netflix не зря заказали авто для сериала "Уэнздей" в ателье West Coast Customs. Компания славится не только качеством, но и очень быстрой работой. Машину построили всего за 9 дней.

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За основу взяли готовый катафалк Cadillac 1950 года. Его обклеили специальной пленкой, а хромированные детали заменили белыми. В салоне появились кожаные диваны пурпурного цвета, а также особые коврики и занавески. Авто Уэнздей Адамс также украсили узором в виде паутины, а зеркала заднего вида выполнили в виде крыльев летучих мышей.

Cadillac пока не появился в сериале, но уже засветился во время официальной его премьеры и используется в различных промо-акциях. Учитывая тот факт, что сериал "Уэнздей" получит продолжение, авто имеет все шансы стать киногероем. А пока его планируют сдавать напрокат в Лос-Анджелесе, то есть прокатиться на катафалке смогут все желающие.

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