В США построили эксклюзивное авто для сериала "Уэнздей" (видео)

Для сериала "Уэнздей" по заказу Netflix тюнинговали старый катафалк Cadillac 1950 года. Он получил особую окраску и отделку салона, а также интересый декор.

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В США появился автомобиль Уэнздей Адамс. Мрачный катафалк создали специально для популярного сериала в знаменитом американском тюнинг-ателье West Coast Customs. На Youtube-канале мастерской появился видеоролик о процессе постройки авто.

[ + – ] Катафалк оклеили специальной пленкой [ + – ] Автомобиль засветился на официальной премьере сериала "Уэнздей" [ + – ] Авто Уэнздей Адамс построили всего за 9 дней [ + – ] Салон отделан дорогой кожей

В Netflix не зря заказали авто для сериала "Уэнздей" в ателье West Coast Customs. Компания славится не только качеством, но и очень быстрой работой. Машину построили всего за 9 дней.

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За основу взяли готовый катафалк Cadillac 1950 года. Его обклеили специальной пленкой, а хромированные детали заменили белыми. В салоне появились кожаные диваны пурпурного цвета, а также особые коврики и занавески. Авто Уэнздей Адамс также украсили узором в виде паутины, а зеркала заднего вида выполнили в виде крыльев летучих мышей.

Cadillac пока не появился в сериале, но уже засветился во время официальной его премьеры и используется в различных промо-акциях. Учитывая тот факт, что сериал "Уэнздей" получит продолжение, авто имеет все шансы стать киногероем. А пока его планируют сдавать напрокат в Лос-Анджелесе, то есть прокатиться на катафалке смогут все желающие.

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