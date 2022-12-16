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Авто

У США збудували ексклюзивне авто для серіалу "Венздей" (відео)

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Для Венздей Аддамс вибрали катафалк Cadillac 1950 року

Для серіалу "Венздей" на замовлення Netflix тюнінгували старий катафалк Cadillac 1950 року. Він отримав особливе забарвлення й оздоблення салону, а також цікавий декор.

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У США з'явився автомобіль Венздей Аддамс. Похмурий катафалк створили спеціально для популярного серіалу в знаменитому американському тюнінг-ательє West Coast Customs. На YouТube-каналі майстерні з'явився відеоролик про процес будівництва авто.

Катафалк обклеїли спеціальною плівкою Fullscreen
Катафалк обклеїли спеціальною плівкою
Автомобіль засвітився на офіційній прем'єрі серіалу "Венздей" Fullscreen
Автомобіль засвітився на офіційній прем'єрі серіалу "Венздей"
Авто Венздей Аддамс побудували всього за 9 днів Fullscreen
Авто Венздей Аддамс побудували всього за 9 днів
Салон оздоблений дорогою шкірою Fullscreen
Салон оздоблений дорогою шкірою
Катафалк обклеїли спеціальною плівкою
Автомобіль засвітився на офіційній прем'єрі серіалу "Венздей"
Авто Венздей Аддамс побудували всього за 9 днів
Салон оздоблений дорогою шкірою

У Netflix недаремно замовили авто для серіалу "Венздей" в ательє West Coast Customs. Компанія славиться не лише якістю, а й дуже швидкою роботою. Машину збудували лише за 9 днів.

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За основу взяли готовий катафалк Cadillac 1950 року. Його обклеїли спеціальною плівкою, а хромовані деталі замінили білими. У салоні з'явилися шкіряні дивани пурпурового кольору, а також спеціальні килимки та фіранки. Авто Венздей Аддамс також прикрасили візерунком у вигляді павутини, а дзеркала заднього виду виконали у вигляді крил кажанів.

Cadillac поки не з'явився в серіалі, але вже засвітився під час офіційної його прем'єри та використовується в різних промо-акціях. Враховуючи той факт, що серіал "Венздей" отримає продовження, авто має всі шанси стати кіногероєм. А поки що його планують здавати напрокат у Лос-Анджелесі, тобто прокататися на катафалку зможуть усі охочі.

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