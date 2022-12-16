У США збудували ексклюзивне авто для серіалу "Венздей" (відео)

Для серіалу "Венздей" на замовлення Netflix тюнінгували старий катафалк Cadillac 1950 року. Він отримав особливе забарвлення й оздоблення салону, а також цікавий декор.

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У США з'явився автомобіль Венздей Аддамс. Похмурий катафалк створили спеціально для популярного серіалу в знаменитому американському тюнінг-ательє West Coast Customs. На YouТube-каналі майстерні з'явився відеоролик про процес будівництва авто.

[ + – ] Катафалк обклеїли спеціальною плівкою [ + – ] Автомобіль засвітився на офіційній прем'єрі серіалу "Венздей" [ + – ] Авто Венздей Аддамс побудували всього за 9 днів [ + – ] Салон оздоблений дорогою шкірою

У Netflix недаремно замовили авто для серіалу "Венздей" в ательє West Coast Customs. Компанія славиться не лише якістю, а й дуже швидкою роботою. Машину збудували лише за 9 днів.

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За основу взяли готовий катафалк Cadillac 1950 року. Його обклеїли спеціальною плівкою, а хромовані деталі замінили білими. У салоні з'явилися шкіряні дивани пурпурового кольору, а також спеціальні килимки та фіранки. Авто Венздей Аддамс також прикрасили візерунком у вигляді павутини, а дзеркала заднього виду виконали у вигляді крил кажанів.

Cadillac поки не з'явився в серіалі, але вже засвітився під час офіційної його прем'єри та використовується в різних промо-акціях. Враховуючи той факт, що серіал "Венздей" отримає продовження, авто має всі шанси стати кіногероєм. А поки що його планують здавати напрокат у Лос-Анджелесі, тобто прокататися на катафалку зможуть усі охочі.

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