Серіал "Венздей" можуть продовжити на 4 сезони

Недавній спін-офф "Сімейки Аддамсів", присвячений їхній шістнадцятирічній дочці Венздей Аддамс, став великим хітом на Netflix.

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Нашумілий серіал зміг перевершити кількість переглядів четвертого сезону "Дуже дивних справ" і стати найпопулярнішим англомовним проєктом стримінгової платформи Netflix. Про це пише Variety.

Фінал серіалу, спродюсованого Тімом Бертоном, збудований із очевидним натяком на продовження історії. Незважаючи на те, що за 8 серій дочка Гомеса та Мортіші Аддамсів розкрила всі загадки, які ставила перед собою в школі "Невермор", на останніх хвилинах останнього епізоду Тайлер знову став перетворюватися на монстра, а також Венздей надійшло повідомлення з погрозами.

І хоча Netflix поки не зробив офіційної заяви, шоуранери Альфред Гоф і Майлз Міллар планують створити як мінімум чотири сезони. За їхніми словами, весь центральний акторський склад, включаючи Дженну Ортегу, Кетрін Зету-Джонс, Луїса Гузмана, повернуться до своїх образів. І навіть є шанс знову побачити Гвендолін Крісті в ролі директорки академії "Невермор", незважаючи на смерть її героїні.

За словами шоуранерів, у майбутніх сезонах Венздей продовжить свою духовну еволюцію. Адже наприкінці першого сезону вона вже стала набагато пластичнішою та емпатичнішою, ніж була до того.

Нагадаємо, серіал "Венздей" став новим хітом Netflix.

Також Фокус писав про критику серіалу "Венздей" через расизм.