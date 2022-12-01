Хіт Netflix "Венздей" розкритикували за расизм

Режисера серіалу Тіма Бертона підозрюють у тому, що він спеціально вибрав темношкірих акторів на ролі лиходіїв і хуліганів.

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Не встиг стримінговий сервіс із гордістю відзвітувати про приголомшливий успіх нового фантастичного серіалу "Венздей", як на проєкт уже посипалася критика з боку спільноти, яка бореться з расизмом. Саме шоу та його творця Тіма Бертона звинуватили в расизмі, заявивши, що ролі головних хуліганів у серіалі грають темношкірі актори, пише Dailу Mail.

Зокрема, акторам Джой Сандей та Іману Марсону справді дісталися ролі учнів Nevermore Academy, яких важко назвати доброзичливими. Крім того, герой Марсона, Лукас Вокер, є сином корумпованого мера, якому належить Світ пілігримів, музей і тематичний парк, присвячений колонізаторам.

У соцмережах на такий розподіл ролей відреагували гнівними коментарями.

"Тім Бертон нарешті вибирає чорношкірих і робить їх мандрівними лиходіями. Ви всі не можете сказати мені, що людина не є нестерпною та расистом, чорт забирай, у реальному житті", "Не зрозумійте мене неправильно… Я люблю Дженну Ортегу й те, що вона грає Венздей, але одна річ, яку я ненавиджу в цьому шоу, це те, чому вони зробили ВСІХ чорношкірих у цьому шоу жахливими людьми. Наприклад, як Netflix не побачив у цьому нічого поганого? Я ненавиджу расистську сутність Тіма Бертона", "Чому чорна дівчинка в школі Венздей — агресивна хуліганка? Хммм, Тім Бертон відомий расист ….. Тут немає нічого дивного", "Я був у захваті від шоу "Венздей", поки не дізнався, що його поставив Тім Бертон: ми не можемо просто мати гарні речі, расистам завжди доводиться пхати свої брудні маленькі ручки в усе", — пишуть у коментарях.

Проте знайшлися й ті, хто спростував такі звинувачення. Так, користувачка Twitter Сідні Вотсон зазначила, що, хоча два головні хулігани були чорними, "три основні антагоністи — білі".

Колін Девіс, інший користувач Twitter, підтримав її:

"В афро-американських акторки й актора, на яких вони скаржаться, справді чудова сюжетна лінія, а головні лиходії в серіалі — білий підліток, біла рослина, коханець і білий старий пілігрим. Що не так із людьми, не все залежить від раси!"

Представник Тіма Бертона коментувати подібні претензії відмовився, а звинувачення у расизмі назвав безглуздими.

"Я не надсилаю такий дурний запит на коментар Тіму", — заявив він.

Реакція в соціальних мережах була викликана минулими коментарями Бертона про різноманітність на екрані, де режисер сказав, що не хоче нав'язувати інклюзивність на своїх зйомках.

Нагадаємо, скільки годин переглядів набрав серіал "Венздей" за перший тиждень після виходу.