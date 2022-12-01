Хит Netflix "Уэнздей" раскритиковали за расизм

Режиссера сериала Тима Бертона подозревают в том, что он специально выбрал темнокожих актеров на роли злодеев и хулиганов.

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Не успел стриминговый сервис с гордостью отчитаться об ошеломительном успехе нового фантастического сериала "Уэнздей", как на проект уже посыпалась критика со стороны сообщества, борющегося с расизмом. Само шоу и его создателя Тима Бертона обвинили в расизме, заявив, что роли главных хулиганов в сериале играют темнокожие актеры, пишет Dailу Mail.

В частности, актерам Джой Сандей и Иману Марсону действительно достались роли учеников Nevermore Academy, которых сложно назвать доброжелательными. Более того, герой Марсона, Лукас Уокер, является сыном коррумпированного мэра, которому принадлежит Мир пилигримов, музей и тематический парк, посвященный колонизаторам.

В соцсетях на подобное распределение ролей отреагировали гневными комментариями.

"Тим Бертон, наконец, выбирает чернокожих и делает их странствующими злодеями. Вы все не можете сказать мне, что человек не является невыносимым и расистом, черт возьми, в реальной жизни", "Не поймите меня неправильно… Я люблю Дженну Ортегу и то, что она играет Уэнздей, но одна вещь, которую я ненавижу в этом шоу, это то, почему они сделали ВСЕХ чернокожих в этом шоу ужасными людьми. Например, как Netflix не увидел в этом ничего плохого? Я ненавижу расистскую сущность Тима Бертона", "Почему черная девочка в школе Уэнздей – агрессивная хулиганка? Хммм, Тим Бертон известный расист….. Тут нет ничего удивительного", "Я был в восторге от шоу "Уэнздей", пока не узнал, что его поставил Тим Бертон: мы не можем просто иметь хорошие вещи, расистам всегда приходится совать свои грязные маленькие ручки во все", – пишут в комментариях.

Однако нашлись и те, кто опроверг подобные обвинения. Так, пользователь Twitter Сидни Уотсон отметила, что, хотя два главных хулигана были черными, "три основных антагониста – белые".

Колин Дэвис, другой пользователь Twitter, поддержал ее:

"У афро-американских актрисы и актера, на которых они жалуются, действительно отличная сюжетная линия, а главные злодеи в сериале – белый подросток, белое растение, любовник и белый старый пилигрим. Что не так с людьми, не все зависит от расы!"

Представитель Тома Бертона комментировать подобные претензии отказался, а обвинения в расизме назвал нелепыми.

"Я не пересылаю такой глупый запрос на комментарий Тиму", – заявил он.

Реакция в социальных сетях была вызвана прошлыми комментариями Бертона о разнообразии на экране, где режиссер сказал, что не хочет навязывать инклюзивность на своих съемках.

Напомним, сколько часов просмотров набрал сериал "Уэнздей" за первую неделю после выхода.