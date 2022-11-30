Netflix назвал нового рекордсмена по количеству просмотров

Сериал об угрюмом и жутком подростке из семейства Аддамс в первую неделю после премьеры набрал 341,2 миллиона часов просмотра.

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Комедийный сериал ужасов "Уэнздей" Тима Бертона о старшей дочери жуткой семейки Аддамс Уэнсдей, которая пришла учиться в академию для изгоев Nevermore, за первую неделю после выхода стал новым хитом потокового сервиса Netflix, подвинув с лидерской позиции "Очень странные дела". Об этом сообщается в Twitter стримингового гиганта.

По данным Netflix, шоу, в котором Дженна Ортега играет главную роль, а также снимаются Кристина Риччи и Кэтрин Зета-Джонс, набрало рекордные 341,2 миллиона часов просмотра. Это также шоу № 1 в 83 странах, равное Stranger Things.

Новый спин-офф о семейке Аддамс фокусируется на готическом, угрюмом и немногословном подростке Уэнздей, которую играет Дженна Ортега, когда она переезжает в школу-интернат Nevermore Academy после того, как сменила пять школ за восемь лет.

Кэтрин Зета-Джонс играет Мортишу Аддамс, а роль ее мужа Гомеса исполняет Луис Гусман. В сериале есть дядя Фестер (Фред Армисен) и брат Уэнздей Пагсли (Исаак Ордонес).

Кристина Риччи, сыгравшая Уэнздей в фильмах "Семейка Аддамс" (1991) и "Ценности семьи Аддамс" (1993), также играет эпизодическую роль в шоу Netflix в роли учительницы мисс Торнхилл.

Создатели сериала уже заговорили о втором сезоне.

"Сценарист Майлз Миллар и я обсуждаем это между собой. В мире Аддамсов определенно есть что исследовать", – заявил исполнительный продюсер шоу Альфред Гоф.

В интервью TV Line Миллар также подтвердил, что ведутся переговоры с продюсерами, которые хотят сосредоточиться на других членах семьи, а не только на Уэнздей.

Напомним, Кристина Риччи, Дженна Ортега и Кэтрин Зета-Джонс появились на премьере сериала "Уэнздей" в готических образах.