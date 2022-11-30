Netflix назвав нового рекордсмена за кількістю переглядів

Серіал про похмурого та моторошного підлітка із сімейства Аддамс у перший тиждень після прем'єри набрав 341,2 мільйони годин перегляду.

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Комедійний серіал жахів "Венздей" Тіма Бертона про старшу дочку моторошної сімейки Аддамс Венсдей, котра прийшла вчитися в академію для ізгоїв Nevermore, за перший тиждень після виходу став новим хітом потокового сервісу Netflix, посунувши з лідерської позиції "Дуже дивні справи". Про це повідомляється в Twitter стримінгового гіганта.

За даними Netflix, шоу, в якому Дженна Ортега грає головну роль, а також знімаються Крістіна Річчі та Кетрін Зета-Джонс, набрало рекордні 341,2 мільйони годин перегляду. Це також шоу №1 у 83 країнах, рівне Stranger Things.

Новий спін-оф про сімейку Аддамс фокусується на готичному, похмурому та небагатослівному підлітку Венздей, яку грає Дженна Ортега, коли вона переїжджає у школу-інтернат Nevermore Academy після того, як змінила п'ять шкіл за вісім років.

Кетрін Зета-Джонс грає Мортішу Аддамс, а роль її чоловіка Гомеса виконує Луїс Гусман. У серіалі є дядько Фестер (Фред Армісен) та брат Венздей Пагслі (Ісаак Ордонес).

Крістіна Річчі, яка зіграла Венздей у фільмах "Сімейка Аддамс" (1991) та "Цінності сім'ї Аддамс" (1993), також відіграє епізодичну роль у шоу Netflix у ролі вчительки міс Торнхілл.

Творці серіалу вже заговорили про другий сезон.

"Сценарист Майлз Міллар і я обговорюємо це між собою. У світі Аддамсів безперечно є що дослідити", — заявив виконавчий продюсер шоу Альфред Гоф.

В інтерв'ю TV Line Міллар також підтвердив, що ведуться переговори з продюсерами, які хочуть зосередитися на інших членах сім'ї, а не лише Венздей.

Нагадаємо, Крістіна Річчі, Дженна Ортега та Кетрін Зета-Джонс з'явилися на прем'єрі серіалу "Венздей" у готичних образах.