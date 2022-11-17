Крістіна Річчі, Дженна Ортега та Кетрін Зета-Джонс у готичних образах з'явилися на прем'єрі серіалу "Венздей"

Серіал, головну роль у якому виконала Дженна Ортега, розповість історію Венздей Адамс із сімейки Адамсів.

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Дженна Ортега, Крістіна Річчі, Кетрін Зета-Джонс і Гвендолін Крісті в дивовижному готичному вбранні з'явилися на прем'єрі серіалу "Венздей" Тіма Бертона. Новий серіал виходить на Netflix 23 листопада 2022 року. І розповість історію Венздей із сімейки Адамс. Про це пише Hollywood Life.

В оригінальному фільмі 1991 року роль Венздей виконувала Крістіна Річчі, але в новому фільмі їй дісталася роль вчительки Мерилін Торнхілл, Гвендолін Крісті зіграла директорку школи "Невермор", а Кетрін Зета-Джонс — Мортишу Адамс.

За сюжетом, після того, як Венздей не прижилася в жодній зі звичайних шкіл, її відправляють до Невермору, де колись навчалися і її батьки.

Актриси вирішили підтримати готичний та похмурий настрій серіалу Бертона, а тому з'явилися в ефектних вбраннях.

[ + – ] Гвендолін Крісті, Дженна Ортега, Кетрін Зета-Джонс та Крістіна Річчі на прем'єрі Фото: Getty Images

Дженна Ортега обрала сукню в стилі готичної нареченої від Versace, Крістіна Річчі — шифонове вбрання з вишитим павуком від Rodarte, Гвендолін Крісті — ефектна червона сукня оригінального фасону, а Кетрін Зета-Джонс блищала в розкішній сукні молочного кольору з глибоким декольте від бренду Maticevski.

[ + – ] Трейлер серіалу "Уенздей"

Дженна пояснила журналістам, чому обрала саме таке вбрання.

"Це просто здавалося доречним. Я відчула, що якщо одягну чорну, то сукня має виділятися", — розповіла актриса.

Нещодавно Крістіна розповіла, що вона думає про роль Дженні в ролі персонажа, якого вона колись грала.

"Це справді захопливо, і це справді весело. З того моменту, як я побачила цю нову інтерпретацію її зовнішності, я подумала: "Боже мій, це так розумно і так круто", — сказала Крістіна.

[ + – ] Крістіна Річчі в Rodarte

"А потім я побачила її гру, і це було чудово. Дженна запропонувала дійсно погляд на персонажа. Це здається більш своєчасним та доречним", — додала вона. Крістіна також сказала, що вона у захваті від своєї молодої колеги та впевнена, що фанатам сподобається її гра у новому серіалі.