Кристина Риччи, Дженна Ортега и Кэтрин Зета-Джонс в готических образах появились на премьере сериала "Уэнздей"

Сериал, главную роль в котором исполнила Дженна Ортега, расскажет историю Уэнздей Аддамс из семейки Аддамсов.

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Дженна Ортега, Кристина Риччи, Кэтрин Зета-Джонс и Гвендолин Кристи в изумительных готических нарядах появились на премьере сериала "Уэнздей" Тима Бертона. Новый сериал выходит на Netflix 23 ноября 2022 года. И расскажет историю Уэнздей из семейки Аддамс. Об этом пишет Hollywood Life.

В оригинальном фильме 1991 года роль Уэнздей исполняла Кристина Риччи, но в новом фильме ей досталась роль учительницы Мэрилин Торнхилл, Гвендолин Кристи сыграла директрису школы "Невермор", а Кэтрин Зета-Джонс — Мортишу Аддамс.

По сюжету, после того, как Уэнздей не прижилась ни в одной из обычных школ, ее отправляют в Невермор, где когда-то учились и ее родители.

Актрисы решили поддержать готический и мрачный настрой сериала Бертона, а потому появились в эффектных нарядах.

[ + – ] Гвендолин Кристи, Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс и Кристина Риччи на премьере Фото: Getty Images

Дженна Ортега выбрала платье в стиле готической невесты от Versace, Кристина Риччи – шифоновый наряд с вышитым пауком от Rodarte, Гвендолин Кристи – эффектное алое платье оригинального фасона, а Кэтрин Зета-Джонс блистала в роскошном платье молочного цвета с глубоким декольте от бренда Maticevski.

[ + – ] Трейлер сериала "Уэнздей"

Дженна пояснила журналистам, почему выбрала именно такой наряд.

"Это просто казалось уместным. Я почувствовала, что если надену черное, то платье должно выделяться", — рассказала актриса.

Недавно Кристина рассказала, что она думает о роли Дженны в роли персонажа, которого она когда-то играла.

"Это действительно захватывающе, и это действительно весело. С того момента, как я увидела эту новая интерпретацию ее внешности, я подумала: "Боже мой, это так умно и так круто", — сказала Кристина.

[ + – ] Кристина Риччи в Rodarte

"А потом я увидела ее игру, и это было здорово. Дженна предложила действительно взгляд на персонажа. Это кажется более своевременным и уместным", — добавила она. Кристина также сказала, что она в восторге от своей молодой коллеги и уверена, что фанатам понравится ее игра в новом сериале.