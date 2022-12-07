Сериал "Уэнздей" может продлиться на 4 сезона

Недавний спин-офф "Семейки Адамсов", посвященный их шестнадцатилетней дочери Уэнздей Адамс, стал большим хитом на Netflix.

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Нашумевший сериал смог превзойти количество просмотров четвертого сезона "Очень странных дел" и стать самым популярным англоязычным проектом стриминговой платформы Netflix. Об этом пишет Variety.

Финал сериала, спродюсированного Тимом Бертоном, построен с очевидным намеком на продолжение истории. Несмотря на то, что за 8 серий дочь Гомеса и Мортиши Адамсов раскрыла все загадки, которые ставила перед собой в школе Невермор, на последних минутах крайнего эпизода Тайлер снова стал превращаться в монстра, а также Уэнздей пришло сообщение с угрозами.

И хотя Netflix пока не сделал официальное заявление, шоуранеры Альфред Гоф и Майлз Миллар планируют создать как минимум четыре сезона. По их словам, весь центральный актерский состав, включая Дженну Ортегу, Кэтрин Зету-Джонс, Луис Гузмана, вернуться к своим образам. И даже есть шанс снова увидеть Гвендолин Кристи в роли директора академии "Невермор", несмотря на смерть ее героини.

По словам шоуранеров, в предстоящих сезонах Венздей продолжит свою духовную эволюцию. Ведь в конце первого сезона она уже стала гораздо пластичнее и эмпатичнее, чем была до того.

Напомним, картина "Уэнздей" стала новым хитом Netflix.

Также Фокус писал о критике сериала "Уэнздей" из-за расизма.