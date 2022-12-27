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Tesla Model 3 перетворили на катафалк для тихого та екологічно чистого похорону (фото)

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Катафалк Tesla збудували в Нідерландах

Електромобіль Tesla Model 3 підріс до 5,56 м у довжину та отримав повністю нову задню частину. Усередині з'явилися шторки з електроприводом та підсвічування стелі у вигляді зоряного неба.

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У Нідерландах виконали нестандартний тюнінг Tesla Model 3. Найпопулярніший електромобіль у світі перетворили на катафалк. Про це повідомляється на сайті компанії Derks Uitvaartmobiliteit, що переробила авто.

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Під підлогою з'явилося відділення для поклажі

Електромобіль Tesla Model 3 подовжили відразу на 86 см — до 5,56 м. Кузовні панелі залишилися рідними тільки в передній частині, а от "корму" авто зрізали та обладнали ззаду відсік для перевезення труни з великою площею скління. Він непогано вписався в обтічний стиль Model 3.

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Водій відділений скляною перегородкою, а вікна закриваються фіранками з електроприводом. Стеля в задньому відсіку отримала підсвічування у вигляді зоряного неба, як у Rolls-Royce. Також передбачені спеціальні кріплення для букетів з квітами та відділення для поклажі під підлогою.

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Підсвічування стелі імітує зоряне небо

За основу взяли задньопривідний електрокар Tesla Model 3 Standard Range Plus з двигуном потужністю 306 к. с. та батареєю на 53 кВт*год. Оскільки автомобіль поважчав, то запас ходу зменшився з 491 до 350-375 км. Розробники наголошують, що перевагами електричного катафалка є безшумність та екологічність.

Раніше Фокус розповідав про авто із серіалу "Венздей". Це катафалк на базі Cadillac 1950 року.