У Pepsi розповіли про особливості експлуатації електровантажівки Tesla Semi

Перші Tesla Semi з'являться на дорогах Каліфорнії та перевозитимуть газовані напої Pepsi та чипси Lay's. Спеціально для них збудують надшвидкісні зарядні станції.

Related video

Електричні вантажівки Tesla Semi виїдуть на дороги з початку 2023 року. Першою почне їх експлуатувати компанія PepsiCo, яка вже отримала партію авто. Її віцепрезидент Майк О'Коннел розповів агентству Reuters про те, як використовуватимуть електрокари.

За його словами, всього у PepsiCo замовили сотню Tesla Semi й на першому етапі отримають 36 сідельних тягачів. Усіх їх збираються використовувати в Каліфорнії: 21 вантажівка базуватиметься в Сакраменто і 15 — у Модесто.

[ + – ] Вантажні електромобілі Tesla готують до експлуатації Фото: Скріншот / Youtube

Електромобілі Tesla Semi з газованими напоями Pepsi спочатку долатимуть невеликі відстані — до 160 км. У той же час фури, завантажені чипсами Lay's (їх випускає підрозділ PepsiCo Frito-Lay) планують експлуатувати на дистанції до 685 км.

В останньому випадку залишиться майже 20% заряду батареї та зарядити її можна буде за 35-45 хвилин від спеціальної швидкої зарядної станції потужністю 750 кВт. Їх у Каліфорнії відкриють чотири, причому 15,4 млн доларів на будівництво виділила влада штату.

Важливо

Автопілот Tesla спричинив масштабну ДТП з постраждалими (відео)

Майк О'Коннел відмовився озвучити будь-які характеристики або ціну Tesla Semi, але заявив, що 40 000 доларів із кожного авто компенсує уряд США.

Пізніше електрокари Tesla Semi з'являться у центральних і східних штатах США, а потім уже — в інших країнах. Після PepsiCo їх отримають такі відомі компанії, як Walmart, Anheuser-Busch InBeV, Walmart, DHL, FedEx.

Раніше Фокус розповідав, що далекобійники розкритикували Tesla Semi та вважають його непрактичним.