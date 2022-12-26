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В Pepsi рассказали об особенностях эксплуатации электрогрузовика Tesla Semi

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Компания PepsiCo первой получила партию Tesla Semi

Первые Tesla Semi появятся на дорогах Калифорнии и будут перевозить газированные напитки Pepsi и чипсы Lay's. Специально для них построят сверхскоростные зарядные станции.

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Электрические грузовики Tesla Semi выедут на дороги с начала 2023 года. Первой начнет их эксплуатировать компания PepsiCo, уже получившая партию авто. Ее вице-президент Майк О’Коннел рассказал агентству Reuters о том, как будут использовать электрокары.

По его словам, всего в PepsiCo заказали сотню Tesla Semi и на первом этапе получат 36 седельных тягачей. Всех их собираются использовать в Калифорнии: 21 грузовик будет базироваться в Сакраменто и 15 — в Модесто.

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Грузовые электромобили Tesla готовят к эксплуатации
Фото: скриншот / YouTube

Электромобили Tesla Semi с газированными напитками Pepsi на первых порах будут преодолевать небольшие расстояния — до 160 км. В то же время, фуры, груженные чипсами Lay’s (их выпускает подразделение PepsiCo Frito-Lay) планируют эксплуатировать на дистанции до 685 км.

В последнем случае останется около 20% заряда батареи и зарядить ее можно будет за 35-45 минут от специальной быстрой зарядной станции мощностью 750 кВт. Их в Калифорнии откроют четыре, причем 15,4 млн долларов на постройку выделили власти штата.

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Майк О’Коннел отказался озвучить какие-либо характеристики или цену Tesla Semi, но заявил, что 40 000 долларов с каждого авто компенсирует правительство США.

Позже электрокары Tesla Semi появятся в центральных и восточных штатах США, а затем уже – в других странах. Вслед за PepsiCo их получат такие известные компании, как Walmart, Anheuser-Busch InBeV, Walmart, DHL, FedEx.

Ранее Фокус рассказывал, что дальнобойщики раскритиковали Tesla Semi и считают его непрактичным.