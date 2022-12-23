Автопилот Tesla стал причиной масштабного ДТП с пострадавшими (видео)

Tesla на автопилоте резко сменила полосу движения и затормозила на трассе. Это стало причиной ДТП с участием восьми машин.

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Электромобиль Tesla Model S стал виновником масштабного ДТП в Сан-Франциско. Водитель утверждает, что причиной аварии стали странные действия автопилота. Об этом идет речь в сюжете канала FOX2 San Francisco.

ДТП произошло в тоннеле на берегу залива Сан-Франциско. Электрокар Tesla Model S ехал по трассе на автопилоте со скоростью около 90 км/ч. Внезапно машина перестроилась в другую полосу и резко затормозила, сбросив скорость до 30 км/ч.

Водители других авто не ожидали такого странного маневра, поэтому несколько машин врезались в Tesla. В итоге образовался завал из восьми авто. В ДТП пострадали девять человек, причем двоих госпитализировали. Трассу перекрыли на полтора часа.

Владелец электрокара винит в аварии технологию автономного вождения Full Self-Driving. На данный момент у полиции нет подтверждения, что автопилот Tesla был активирован, поэтому ведется проверка.

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Это далеко не первое ДТП с участием Tesla на автопилоте — их произошло несколько сотен. Американское Национальное агентство безопасности дорожного движения NHTSA уже начало расследование работы этой системы.

Также Фокус сообщал, что электрокар Tesla загорелся после ДТП и для его тушения понадобилось 45 тонн воды.