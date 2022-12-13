Двойное ДТП: грузовик упал с моста прямо на место другой аварии (видео)

Грузовой автомобиль слетел с моста и упал на разбитый в ДТП кроссовер. Причиной тяжелой аварии называются плохие погодные условия.

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Впечатляющая авария произошла на днях в Калифорнии. Грузовой автомобиль свалился с моста прямо на место оформления другого ДТП. Подробности инцидента рассказали в сюжете телеканала ABC7.

ДТП произошло в городе Санта-Кларита на пересечении двух хайвэев. Поначалу под мостом столкнулись автопоезд и кроссовер GMC Terrain. На место аварии прибыли пожарные, спасатели и полиция и приступили к ликвидации последствий аварии.

Однако растянуть поврежденные машины не удалось — внезапно с моста на место ДТП упал еще один грузовик. Он пробил ограждение, слетел с моста приземлился как раз на разбитый кроссовер.

По счастливой случайности в аварии никто серьезно не пострадал — лишь несколько человек получили легкие травмы и были госпитализированы. Также полиция Калифорнии сообщила, что на дорогу вылилось более 150 литров топлива.

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Причиной ДТП называют сложные погодные условия — в Калифорнии сейчас идут сильные дожди. Автомобили потеряли управляемость на мокрой дороге и это привело к серьезным последствиям.

Ранее Фокус сообщал, что в Бухаресте сгорел знаменитый новогодний грузовик Coca-Cola. Причиной пожара называют короткое замыкание.