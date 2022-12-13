Подвійна ДТП: вантажівка впала з мосту прямо на місце іншої аварії (відео)

Вантажний автомобіль злетів з мосту та впав на розбитий у ДТП кросовер. Причиною тяжкої аварії називаються погані погодні умови.

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Незвичайна аварія сталася днями у Каліфорнії. Вантажний автомобіль впав з мосту прямо на місце оформлення іншої ДТП. Подробиці інциденту розповіли у сюжеті телеканалу ABC7.

ДТП сталося у місті Санта-Кларіта на перетині двох хайвеїв. Спочатку під мостом зіткнулися автопотяг та кросовер GMC Terrain. На місце аварії прибули пожежники, рятувальники і поліція та розпочали ліквідацію наслідків аварії.

Однак розтягнути пошкоджені машини не вдалося — раптово з мосту на місце ДТП впала ще одна вантажівка. Вона пробила огорожу, злетіла з мосту, приземлившись якраз на розбитий кросовер.

Завдяки щасливому випадку в аварії ніхто серйозно не постраждав — лише кілька людей отримали легкі травми й були госпіталізовані. Також поліція Каліфорнії повідомила, що на дорогу вилилося понад 150 літрів палива.

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Причиною ДТП називають складні погодні умови — у Каліфорнії зараз йдуть сильні дощі. Автомобілі втратили керованість на мокрій дорозі, і це призвело до серйозних наслідків.

Раніше Фокус повідомляв, що в Бухаресті згоріла знаменита новорічна вантажівка Coca-Cola. Причиною пожежі називають коротке замикання.