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Автопілот Tesla спричинив масштабну ДТП з постраждалими (відео)

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Фото: Tesla | Водій Tesla стверджує, що аварію спричинив збій автопілота

Tesla на автопілоті різко змінила смугу руху та загальмувала на трасі. Це спричинило ДТП за участю восьми машин.

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Електромобіль Tesla Model S став винуватцем масштабної ДТП у Сан-Франциско. Водій стверджує, що причиною аварії стали дивні дії автопілота. Про це йдеться в сюжеті каналу FOX2 San Francisco.

ДТП сталося в тунелі на березі затоки Сан-Франциско. Електрокар Tesla Model S їхав трасою на автопілоті зі швидкістю близько 90 км/год. Несподівано машина змінила смугу та різко загальмувала, скинувши швидкість до 30 км/год.

Водії інших авто не очікували такого дивного маневру, тому кілька машин врізалися в Tesla. У результаті утворився завал із восьми авто. У ДТП постраждали дев'ятеро людей, причому двох госпіталізували. Трасу перекрили на півтори години.

Власник електрокара звинувачує в аварії технологію автономного керування Full Self-Driving. Наразі поліція не має підтвердження, що автопілот Tesla був активований, тому ведеться перевірка.

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Це далеко не перша ДТП за участю Tesla на автопілоті — їх сталося кілька сотень. Американське Національне агентство безпеки дорожнього руху NHTSA вже розпочало розслідування роботи цієї системи.

Також Фокус повідомляв, що електрокар Tesla спалахнув після ДТП, і для його гасіння знадобилося 45 тонн води.