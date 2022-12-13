Інноваційно, але не практично: далекобійники розкритикували електровантажівку Tesla Semi
Водії вантажівок не в захваті від нової Tesla Semi. Їх не влаштовують компонування салону, неможливість відкрити вікна та відсутність спального місця.
Нова Tesla Semi — революційний вантажний автомобіль, проте він вражає далеко не всіх. Професійні далекобійники критикують електрокар. Приміром, про недоліки Semi розповів у Twitter польський блогер та водій вантажівки Томаш Оринський.
Оринський поставив під сумнів твердження інженерів Tesla, що одномісна кабіна Semi побудована навколо водія, і вважає її інноваційне компонування дуже непрактичним. Розташоване по центру крісло водія погіршує оглядовість, адже не дозволяє відчувати габарити широкого авто. Це особливо небезпечно на вузьких дорогах.
До того ж далекобійнику доведеться частіше залишати своє місце. Річ у тому, що вікна Tesla Semi 2023 не відчиняються, а двері розміщені за сидінням. Тобто, щоб пред'явити документи або сплатити карткою рух трасою, необхідно виходити з авто. До того ж потрібно пройтися салоном, а це означає, що на підлозі збиратиметься більше бруду взимку або в дощ.
Нахилене лобове скло електромобіля сприяє гарній аеродинаміці, але напевно воно блікуватиме. А взимку на стоянці на ньому збиратиметься сніг і доведеться зчищати його довгою щіткою. Дзеркала заднього виду також незручно чистити, адже вони далеко винесені, а вікна знову-таки не відчиняються.
Не в захваті Томаш Оринський і від двох великих сенсорних дисплеїв — ними неможливо користуватися на дотик і доведеться відвертатися від дороги. Звичайні кнопки були б зручнішими.
Крім того, у кабіні відсутнє спальне місце. Це натякає на те, що нова Tesla Semi насправді не розрахована на далекі поїздки, навіть попри те, що має запас ходу понад 800 км.Важливо
Томаш Оринський — далеко не єдиний критик Tesla Semi. Приблизно такі ж претензії до електрокара озвучили й американські далекобійники Cowboy State Daily. А ще вони незадоволені швидкістю зарядки батареї — мовляв, доведеться робити більше тривалих зупинок.
Раніше Фокус повідомляв, що перші Tesla Semi урочисто передали замовнику компанії PepsiCo.