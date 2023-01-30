Електромобіль Tesla Model 3 перетворили на шалений трековий болід (відео)

Тюнери відновили розбитий перегоновий Tesla Model 3 і зробили його ще кращим. Тепер електромобіль може похвалитися карбоновим кузовом та величезною притискною силою.

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Тюнери з американської компанії Unplugged Performance створили трековий болід на базі електромобіля Tesla Model 3. Його неймовірно широкий кузов виготовлений із карбону. Подробиці повідомили на сайті Motor1.

Гоночний Tesla Model 3 вже брав участь у перегонах. 2020 року пілот Ренді Пробст потрапив у серйозну ДТП на електромобілі під час підйому на Пайкс-Пік. На щастя, перегонник не постраждав, але автомобіль сильно пошкоджений.

У Unplugged Performance вирішили відновити цей перегоновий болід. Через три роки їхній проєкт наблизився до завершення і став кращим.

Електромобіль отримав назву Bionic Phoenix. Тепер він оснащений одним із найагресивніших обважень із вуглецевого волокна. Спереду з'явився величезний передній спліттер, а ззаду — масивне антикрило.

[ + – ] Тюнери значно полегшили Tesla Model 3 завдяки доробкам Фото: instagram.com/unpluggedperformance

На високій швидкості притискна сила електромобіля досягає неймовірних 1814 кг. Вагу автомобіля тримають у секреті, але він став набагато меншим від стандартної моделі.

В інтер'єрі позбулися заводської обшивки та замінили всі панелі на вуглеволокно. Сидіння зняли, залишивши лише ківшеподібне крісло для водія, що знаходиться по центру.

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Bionic Phoenix Model 3 планують знову задіяти у перегонах. Поки невідомо, чи це буде підйом на Пайкс-Пік.

Раніше Фокус розповів, що у Нідерландах електромобіль Tesla Model 3 перетворили на розкішний катафалк.