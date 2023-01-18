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Авто

Електромобіль-амфібія: Tesla Model 3 показала свої можливості під час повені (відео)

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Фото: Скриншот | Власник Tesla Model 3 продемонстрував можливості електромобіля на воді

Електромобіль Tesla Model 3 легко справився з поїздкою по воді. На це відео навіть відреагував СЕО американської компанії Ілон Маск.

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У США власник Tesla Model 3 здивував перехожих та репортерів своєю їздою затопленими дорогами. Електромобіль без особливих зусиль впорався з цим випробуванням. Відео опублікували на сторінці Whole Mars Catalog у Twitter.

У Tesla не рекомендують їздити на їхніх електромобілях по воді. У компанії попередили, що так можуть виникнути технічні поломки. Проте цього власника електрокара не зупинили правила безпеки.

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Поки перехожі говорили з репортерами про те, наскільки затопило вулиці міста, власник Tesla Model 3 показав можливості свого авто. Спочатку очевидці подумали, що електромобіль перестане працювати, але він продовжив рух.

На цей ролик відреагував і генеральний директор Tesla Ілон Маск. Він запостив відео з підписом "Водне авто".

Електромобілі краще справляються із їздою по воді, ніж звичайні автомобілі із двигуном внутрішнього згоряння. Вся справа у відсутності повітрозабірників для двигуна чи вихлопної труби, які можна затопити.

Раніше Фокус писав, що на електромобілях Tesla Model Y Performance помітили фальшиві накладки на гальмівні супорти.