Tesla заборонила користуватися автопілотом неуважним водіям

Порушники правил використання автопілота не зможуть скористатися функцією близько двох тижнів. Так у Tesla хочуть досягти більшої безпеки під час використання їхніх електромобілів.

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У Tesla оголосили про нове покарання для неуважних водіїв. У новому оновленні програмного забезпечення вводиться заборона використання автопілота, якщо система примусово відключалася п'ять разів. Подробиці повідомили на сайті InsideEVs.

Якщо водій Tesla ігнорує сигнали автопілота про те, що він має взяти на себе керування електромобілем, система примусово відключається. Наразі передбачено двотижневу заборону на використання автопілота при п'яти відключеннях системи автономного водіння.

"Відключення системи автономного водіння є необхідним заходом для максимальної безпеки водія та пасажирів. Тримайте руки на кермі і завжди будьте уважні. Використання будь-яких ручних пристроїв при використанні автопілота заборонено. Функція FSD Beta у разі порушень використання буде недоступна протягом приблизно двох тижнів", — сказано у примітках до випуску оновлення програмного забезпечення.

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До цього штрафу Tesla повністю видаляла користувачів з бета-версії системи автономного керування без будь-яких вказівок про те, коли вони зможуть використовувати її. Це могли бути тижні чи місяці.

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