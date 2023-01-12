Tesla запретила пользоваться автопилотом невнимательным водителям

Нарушители правил использования автопилота не смогут воспользоваться функцией около двух недель. Так в Tesla хотят достичь большей безопасности при использовании их электромобилей.

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В Tesla объявили о новом наказании для невнимательных водителей. В новом обновлении программного обеспечения вводится запрет на использование автопилота, если система принудительно отключалась пять раз. Подробности сообщили на сайте InsideEVs.

Если водитель Tesla игнорирует сигналы автопилота о том, что он должен взять на себя управление электромобилем, то она принудительно отключается. Теперь предусмотрен двухнедельный запрет на использование автопилота при пяти отключениях системы автономного вождения.

"Отключение системы автономного вождения является необходимой мерой для максимальной безопасности водителя и пассажиров. Держите руки на руле и всегда будьте внимательны. Использование любых ручных устройств при использовании автопилота запрещено. Функция FSD Beta в случае нарушений использования будет недоступна в течение примерно двух недель", — сказано в примечаниях к выпуску обновления программного обеспечения.

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До этого штрафа Tesla полностью удаляла пользователей из бета-версии системы автономного вождения без каких-либо указаний о том, когда они могут снова использовать ее. Это могли быть недели или месяцы.

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