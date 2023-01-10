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Авто

Электрогрузовик Tesla Semi сломали всего за месяц эксплуатации (фото)

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Фото: Reddit | Электрокар Tesla Semi увез эвакуатор

Электромобили Tesla Semi передали компании PepsiCo в начале декабря. На данный момент грузовики эксплуатируют только в Калифорнии.

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В США вышел из строя один из первых серийных грузовиков Tesla Semi. Электромобиль пришлось отбуксировать для ремонта. Фото инцидента опубликовали на сайте Reddit.

Электрокар Tesla Semi заметили на буксире у эвакуатора в городе Сакраменто в Калифорнии. Судя по окраске в цветах Pepsi, это грузовик из первой серийной партии — все они переданы производителю напитков.

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Tesla Semi начали эксплуатировать с декабря
Фото: Reddit

На данный момент причину неисправности электромобиля не разглашают. В Tesla и PepsiCo никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что первые электрогрузовики Tesla Semi торжественно передали представителям PepsiCo в начале декабря. То есть, авто эксплуатировали на протяжении месяца. На первом этапе они перевозят продукцию компании только в Калифорнии.

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Всего в PepsiCo закупили 100 Tesla Semi в топовой версии. Электромобили оснащены тремя моторами и могут разгоняться до 100 км/ч за 20 с в составе 37-тонного автопоезда и всего за 5 с — без полуприцепа. Запас хода составляет 800 км.

Ранее Фокус сообщал, что дальнобойщики раскритиковали Tesla Semi и считают грузовик непрактичным.