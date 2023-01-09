Не понравились скидки: разъяренные клиенты разгромили автосалон Tesla (видео)

Tesla неожиданно снизила цены на электромобили в Китае. Это не понравилось автомобилистам, купившим Tesla в ноябре и декабре.

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В китайском городе Чэнду разъяренные владельцы Tesla устроили настоящий погром в одном из автосалонов бренда. Поводом стало неожиданное введение скидок на электромобили американской марки. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Шоурум Tesla серьезно пострадал — там повреждена мебель и один из выставленных квадроциклов Tesla Cyberquad. Кроме того, украдены сувениры с символикой Tesla, а также вода и сладости для посетителей.

[ + – ] Акции прошли в нескольких крупных городах Китая Фото: CarNewsChina

Протесты прошли и в автосалонах Tesla других китайских городов, однако там все обошлось без хулиганства – владельцы электрокаров только скандировали "Верните деньги!".

Дело в том, что с 6 января в Китае действуют серьезные скидки на электрокары Tesla местного производства. Седан Tesla Model 3 подешевел на 20 000 – 36 000 юаней ($3000 – 5300), в зависимости от версии, и теперь стоит 230-330 тыс. юаней ($33 600 – 48 200).

[ + – ] В автосалоне повреждена мебель и разграблены сувениры и сладости Фото: CarNewsChina

Скидка на кроссовер Tesla Model Y еще больше – от 29 000 до 48 000 юаней. Его цена составляет 260-360 тыс. юаней ($38 000 – 52 600).

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Протест начали автомобилисты, решившие купить Tesla в ноябре и декабре. Они не знали о скидках, ведь их не анонсировали. Владельцы Tesla заплатили полную стоимость авто и теперь требуют компенсацию – продление гарантии на 2-4 года, бесплатную зарядку на станциях Tesla Supercharger и активацию автопилота.

Протестующие передали список требований представителям китайского филиала Tesla. Те пообещали опубликовать ответ во вторник и заявили, что на данный момент компенсации не планируются.

Ранее Фокус сообщал, что Tesla готовит новую доступную модель стоимостью от $25 000.