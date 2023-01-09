Не сподобалися знижки: розлючені клієнти розгромили автосалон Tesla (відео)

Tesla зненацька знизила ціни на електромобілі в Китаї. Це не сподобалося автомобілістам, які купили Tesla у листопаді та грудні.

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У китайському місті Ченду розлючені власники Tesla влаштували справжній погром в одному з автосалонів бренду. Приводом стало несподіване запровадження знижок на електромобілі американської марки. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Шоурум Tesla серйозно постраждав — там пошкоджені меблі й один із виставлених квадроциклів Tesla Cyberquad. Крім того, вкрадені сувеніри із символікою Tesla, а також вода та солодощі для відвідувачів.

[ + – ] Акції пройшли у кількох великих містах Китаю Фото: CarNewsChina

Протести пройшли і в автосалонах Tesla інших китайських міст, проте там все обійшлося без хуліганства — власники електрокарів лише скандували "Поверніть гроші!"

Справа в тому, що із 6 січня у Китаї діють серйозні знижки на електрокари Tesla місцевого виробництва. Седан Tesla Model 3 подешевшав на 20 000–36 000 юанів ($3 000–5 300), залежно від версії, і тепер коштує 230-330 тис. юанів ($33 600–48 200).

[ + – ] В автосалоні пошкоджені меблі та розграбовані сувеніри і солодощі Фото: CarNewsChina

Знижка на кросовер Tesla Model Y ще більша — від 29 000 до 48 000 юанів. Його вартість становить 260-360 тис. юанів ($38 000–52 600).

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Протест розпочали автомобілісти, які вирішили купити Tesla у листопаді та грудні. Вони не знали про знижки, адже їх не анонсували. Власники Tesla заплатили повну вартість авто й тепер вимагають компенсацію — продовження гарантії на 2-4 роки, безкоштовну зарядку на станціях Tesla Supercharger та активацію автопілота.

Протестувальники передали список вимог представникам китайської філії Tesla. Ті пообіцяли опублікувати відповідь у вівторок і заявили, що наразі компенсації не плануються.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla готує нову доступну модель вартістю від 25 000 доларів.