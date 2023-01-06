Tesla повернула кругле кермо для своїх електромобілів (фото)

"Штурвал" викликав багато суперечок серед любителів електромобілів Tesla. Тепер кругле кермо доступне для Tesla Model S або Model X за замовчуванням.

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Покупці нових Tesla Model S або Model X були незадоволені тим, що електромобілі стали встановлювати незвичайне рульове колесо, схоже на штурвал. У компанії почули своїх клієнтів і почали пропонувати кругле кермо за умовчанням. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Tesla близько року оснащувала Tesla Model S або Model X незвичайним кермовим колесом. Багато власників цих електромобілів заявляли, що "штурвал" не надто зручний в управлінні.

На кермовому колесі не буде підрульових перемикачів. Управління коробкою буде здійснюватися через сенсорний дисплей.

[ + – ] "Штурвал" доступний як опція Фото: Tesla

Клієнти Tesla, як і раніше, можуть оснастити свої електромобілі "штурвалом". Він доступний як опція.

У Tesla зазначили, що окрім повернення старих елементів керування їхні електромобілі отримають нові функції. Наприклад, у компанії працюють над розширенням голосового керування, яке дозволить керувати за допомогою голосу багатьма функціями авто.

Раніше Фокус писав, що корейська комісія зі справедливої торгівлі оштрафувала Tesla на 2,2 мільйона доларів за хибну рекламу.