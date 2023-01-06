Tesla вернула круглый руль для своих электромобилей (фото)

"Штурвал" вызвал множество споров среди любителей электромобилей Tesla. Теперь круглый руль доступен для Tesla Model S или Model X по умолчанию.

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Покупатели новых Tesla Model S или Model X были недовольны тем, что в электромобили стали устанавливать необычное рулевое колесо, похожее на штурвал. В компании услышали своих клиентов и стали предлагать круглое рулевое колесо по умолчанию. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Tesla около года оснащала Tesla Model S или Model X необычным рулевым колесом. Многие владельцы этих электромобилей заявляли, что "штурвал" не слишком удобный в управлении.

На рулевом колесе не будет подрулевых переключателей. Управление коробкой передачи будет осуществляться через сенсорный дисплей.

[ + – ] "Штурвал" доступен в качестве опции Фото: Tesla

Клиенты Tesla по-прежнему могут оснастить свои электромобили "штурвалом". Он доступен в качестве опции.

В Tesla отметили, что помимо возвращения старых элементов управления их электромобили получат новые функции. Например, в компании работают над расширением голосового управления, которое позволит управлять при помощи голоса многими функциями авто.

Ранее Фокус писал, что корейская комиссия по справедливой торговле оштрафовала Tesla на 2,2 миллиона долларов за ложную рекламу/