Tesla оштрафовали на 2,2 миллиона долларов за ложную рекламу

В Южной Корее считают, что Tesla предоставляет ложные характеристики своих электромобилей. Позже компания добавила пояснение с мелким шрифтом на свой сайт.

Related video

Корейская комиссия по справедливой торговле оштрафовала Tesla на 2,2 миллиона долларов за ложную рекламу. По ее словам, автопроизводитель завышает запас хода своих электромобилей. Об этом рассказали на сайте Electrek.

Корейская комиссия по справедливой торговле начала расследование на соответствие заявленных характеристик электромобилей Tesla реальным показателям еще в 2021 году. Тогда эксперты обнаружили, что автомобили компании проезжают на одном заряде гораздо меньше в холодную погоду.

В Южной Корее используется Всемирная согласованная процедура испытаний легковых автомобилей (WLTP). Tesla использует ту же процедуру на большинстве других рынков, кроме Северной Америки, где она заявляет запас хода, оцененный EPA.

Корейская комиссия по справедливой торговле объявила, что штрафует Tesla на 2,85 миллиарда вон (2,2 миллиона долларов) за отсутствие заявления о том, что запас хода их электромобилей может снизиться в холодную погоду. После этого решения компания добавила пояснение с мелким шрифтом на свой сайт.

[ + – ] Tesla попыталась исправить ситуацию, добавив на сайт небольшое пояснение Фото: Скриншот

"Производительность и пробег могут различаться в зависимости от модели. Отображаемый запас хода может меняться в зависимости от внешних факторов, таких как скорость, погодные и дорожные условия", — сказано на сайте Tesla.

Ранее Фокус сообщил, что электромобили Tesla дешевеют быстрее других автомобилей.